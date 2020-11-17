沃爾瑪電商激增79% 放眼假期購物

沃爾瑪上季電商銷售勁揚79%。（美聯社）

沃爾瑪 第3季財報超出華爾街預期，因客戶持續轉向網購，讓該公司美國電商 銷售額猛增79%。

沃爾瑪表示，客戶在全球新冠疫情 期間採取全新的購物方式。隨著假期購物季開始，他們不再在店內走道上閒逛，而是將網購商品遞送到自己家中，越來越多雜貨直送家門，或者在路邊取貨。

沃爾瑪沒有發表財測，但該公司CEO麥克米倫(Doug McMillon)表示，網購服務的熱門程度不會消失。

沃爾瑪截至10月31日的第3季淨利由上年同期的32.9億元或每股1.15元增至51.4億元或1.8元；不計特殊項目，每股獲利1.34元，高於Refinitiv分析師平均預測的1.18元。

總營收從上年同期的1280億元增加5.2%至1347億元，超出華爾街預期的1322億元。

美國同店銷售額成長6.4%，高於StreetAccount調查預期的3.9%。

沃爾瑪的子公司Sam's Club也表現強勁。其同店銷售額增加11%，不包括燃料，其電商銷售額增加41%。

沃爾瑪的國際業務雖有增加，但速度較慢。第3季淨銷售額為296億元，增加1.3%。排除匯率變化，淨銷售額將達到306億元，增加5%。2年前收的印度電商銷售商Flipkart每月活躍客戶數量達到創紀錄水平。

在疫情期間，沃爾瑪一直是居家令的受惠者，即使沒有政府的補助方案，這股趨勢仍在持續。消費者從春季開始就開始在其店面和網站上購買雜貨、清潔用品和物品以打發時間，貨品涵蓋拼圖到自行車。

未來兩個月沃爾瑪將面臨新的挑戰。假日購物季期間，全美新冠病毒的發病率和住院率均在上升。

沃爾瑪店面將於感恩節關門，這一天是假期購物旺季的開始。與其他零售商一樣，沃爾瑪今年由於疫情而提早開始假日銷售，並分散交易。它將傳統的「黑色星期五」單日活動分散在多家店面和網路上進行。