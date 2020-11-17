朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

紐約時報 報導，多名知情人士透露，奉川普 總統指示在各州為川普選舉團隊打選舉官司的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，向競選團隊獅子大開口要求酬勞價碼為每天2萬元，超過目前紐約或華府地區王牌律師每天1萬5000元的收費標準，引起川普陣營內部反彈。朱利安尼否認表示：「我從沒開口要求2萬元。」

大選日結束以來，川普競選團隊在多州提出質疑選舉舞弊的訴訟，到目前為止沒有一件取得勝利，原本在某些州負責訴訟的律師則向法院聲請解除委任。

報導指出，身為擔任川普私人律師的朱利安尼向川普競選團隊要求，處理選舉訴訟的酬勞為一天2萬元，收費日期從大選日隔天算起，但某些川普競選幕僚及顧問卻反對付出巨額酬勞給朱利安尼。

川普選舉團隊亞利桑納州的選舉訴訟13日遭逢挫敗之際，川普指派朱利安尼統籌負責所有選舉訴訟與對外發言。

朱利安尼答覆紐時記者詢問時說：「我從沒開口要求2萬元。」他表示，川普親口保證過，領軍處理選舉訴訟，等到所有案件結束時一定會領到酬勞，「我們講好的協議是，等事情落幕之後才談」。

他也說，洩露他領取每天2萬元律師費的人「根本在說謊」。

根據開票結果，白登取得306張選舉人票，已跨越當選門檻，川普則獲232張選舉人票。川普選舉團隊的選舉訴訟，對於推翻大選最終結果，希望渺茫。

紐約時報指出，某些川普盟友擔心，朱利安尼拼命鼓吹川普在各州大量興訟，目的只是為了自肥，以便從中賺取更多律師費。

消息人士透露，朱利安尼說服之下，川普相信許多選舉陰謀論，包括投票機器動手腳等，朱利安尼上周更多次向川普強調，打選舉訴訟很有希望讓選舉結果翻盤，但其他顧問都沒把這些真話告訴川普。

報導指出，川普競選團隊的賓州 選舉訴16日聯邦法院開庭之前，朱利安尼把其中一名原本負責此案的賓州當地律師逼走。川普陣營倉促找來的遞補律師則對媒體表示，白登在賓州明顯勝出，選舉訴訟無法改變選舉結果。

2018年4月起，就在特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的通俄案調查期間，朱利安尼成為幫川普提供免費法律諮詢的私人律師。紐時分析，雖然朱利安尼曾說擔任川普私人律師屬於無給職，但這個身份卻讓朱利安尼掌握在川普政府上達天聽的實質影響力，朱利安尼其他客戶因此受益，包括某些正遭到司法部調查的外國企業高層。