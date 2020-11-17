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朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

記者顏伶如／綜合報導
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

紐約時報報導，多名知情人士透露，奉川普總統指示在各州為川普選舉團隊打選舉官司的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，向競選團隊獅子大開口要求酬勞價碼為每天2萬元，超過目前紐約或華府地區王牌律師每天1萬5000元的收費標準，引起川普陣營內部反彈。朱利安尼否認表示：「我從沒開口要求2萬元。」

大選日結束以來，川普競選團隊在多州提出質疑選舉舞弊的訴訟，到目前為止沒有一件取得勝利，原本在某些州負責訴訟的律師則向法院聲請解除委任。

報導指出，身為擔任川普私人律師的朱利安尼向川普競選團隊要求，處理選舉訴訟的酬勞為一天2萬元，收費日期從大選日隔天算起，但某些川普競選幕僚及顧問卻反對付出巨額酬勞給朱利安尼。

川普選舉團隊亞利桑納州的選舉訴訟13日遭逢挫敗之際，川普指派朱利安尼統籌負責所有選舉訴訟與對外發言。

朱利安尼答覆紐時記者詢問時說：「我從沒開口要求2萬元。」他表示，川普親口保證過，領軍處理選舉訴訟，等到所有案件結束時一定會領到酬勞，「我們講好的協議是，等事情落幕之後才談」。

他也說，洩露他領取每天2萬元律師費的人「根本在說謊」。

根據開票結果，白登取得306張選舉人票，已跨越當選門檻，川普則獲232張選舉人票。川普選舉團隊的選舉訴訟，對於推翻大選最終結果，希望渺茫。

紐約時報指出，某些川普盟友擔心，朱利安尼拼命鼓吹川普在各州大量興訟，目的只是為了自肥，以便從中賺取更多律師費。

消息人士透露，朱利安尼說服之下，川普相信許多選舉陰謀論，包括投票機器動手腳等，朱利安尼上周更多次向川普強調，打選舉訴訟很有希望讓選舉結果翻盤，但其他顧問都沒把這些真話告訴川普。

報導指出，川普競選團隊的賓州選舉訴16日聯邦法院開庭之前，朱利安尼把其中一名原本負責此案的賓州當地律師逼走。川普陣營倉促找來的遞補律師則對媒體表示，白登在賓州明顯勝出，選舉訴訟無法改變選舉結果。

2018年4月起，就在特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的通俄案調查期間，朱利安尼成為幫川普提供免費法律諮詢的私人律師。紐時分析，雖然朱利安尼曾說擔任川普私人律師屬於無給職，但這個身份卻讓朱利安尼掌握在川普政府上達天聽的實質影響力，朱利安尼其他客戶因此受益，包括某些正遭到司法部調查的外國企業高層。

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