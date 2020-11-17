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推特執行長：封鎖杭特白登新聞分享為決策失誤

記者顏伶如／綜合報導
推特執行長多爾西(Jack Dorsey，圖)17日在參院司法委員會視訊聽證會上表示，推特選前因為決策失誤而封鎖紐約郵報(New York Post)杭特.白登(Hunter Biden)外洩電郵報導的新聞分享，察覺問題之後在24小時內予以更正。美聯社
推特執行長多爾西(Jack Dorsey，圖)17日在參院司法委員會視訊聽證會上表示，推特選前因為決策失誤而封鎖紐約郵報(New York Post)杭特.白登(Hunter Biden)外洩電郵報導的新聞分享，察覺問題之後在24小時內予以更正。美聯社

推特執行長多爾西(Jack Dorsey)17日在參院司法委員會視訊聽證會上表示，推特選前因為決策失誤而封鎖紐約郵報(New York Post)杭特.白登(Hunter Biden)外洩電郵報導的新聞分享，察覺問題之後在24小時內予以更正。臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)則表示，這段期間臉書致力打擊不實訊息與選民壓迫(voter suppression)。

紐約郵報選前報導民主黨總統候選人次子杭特.白登送修筆電的外洩電郵，內容顯示白登於副總統任內曾在兒子介紹下與烏克蘭天然氣公司高層見面。白登陣營則駁斥，白登從未與報導中所指的烏克蘭人士見面，白登也沒有涉及任何不法情事。

「電郵門」報導出爐後，很快在臉書、推特等社群媒體遭到限縮，引起國會議員關切。

共和黨籍南卡羅萊納州聯邦參議員、參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)17日在聽證會開場致詞時說，臉書、推特似乎扮演「終極編輯」的角色，紐約郵報編輯部決定刊登某則報導，但推特與臉書卻用另一種手段，防止這則新聞的傳播。他說：「如果這還不叫編輯決策，我不知道什麼才是編輯決策。」

多爾西在開場談話中就對「電郵門」提出解釋指出，根據2018年頒布規應，推特禁止用戶散布遭駭訊息，紐約郵報報導刊登後，推特匆促之間以為報導內容是以遭駭訊息為根據，因此根據使用規定祭出限縮，防止推特用戶分享。

他說：「經過進一步考量，我們承諾決策失誤，在24小時之內便調整了我們的行動。」

多爾西也說，推特通知紐約郵報，只要把推文刪除之後，就可以讓帳號解除封鎖，帳號將可恢復正常使用，但紐約郵報卻要求推特修改封鎖帳號決策規定。他說，這起事件讓推特了解必須在這方面訂定清楚規則，「因此我們也擬定了公平、適當的規範」。

查克柏格在視訊聽證會中說，臉書配合地方執法機關與第三方事實查證機構，移除了透過臉書發布的不實選舉消息。

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