白登競選總幹事迪隆將任白宮副幕僚長

3月出任白登競選總幹事的迪隆，白登上台後可望出任白宮副幕僚長。圖為迪隆2011年資料照。(美聯社)

今年3月出任白登 競選總幹事的迪隆(Jen O'Malley Dillon)，白登上台後可望出任白宮 副幕僚長。有趣的是，民主黨 總統初選期間，迪隆是在白登的對手、前德州眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)競選團隊效力。迪隆是民主黨歷年來贏得總統選舉的候選人陣營裡，第一位女性競選總幹事。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，44歲的迪隆過去曾在打完選仗之後對友人透露，無意進入白宮任職，但消息人士指出，這次加入白登競選團隊的未來發展機會難得，讓迪隆難以拒絕，明年1月她將隨著白登進入白宮工作。

國家廣播公司(NBC)報導，迪隆是白登團隊最新敲定的白宮資深官員名單。迪隆曾任民主黨全國委員會(Democratic National Committee)執行主任，也是民主黨智庫機構「精準策略」(Precision Strategies)創辦人之一。

美國有線電視新聞網分析，迪隆加入白登選舉團隊的時間點，剛好是白登凝聚黨內支持的關鍵時刻，她協助白登重整原本組織薄弱、募款成果慘淡的選舉架構，打造一支發揮高度選戰能力的競選團隊，終於成功阻斷了川普的連任計畫。

白登的白宮幕僚長一職已宣布將由柯連恩(Ron Klain)出任。紐約時報指出，白登幕僚芮契提(Steve Ricchetti)及白登競選團隊共同主席、路易西安納州聯邦眾議員李奇蒙(Cedric Richmond)都將任白宮資深顧問。