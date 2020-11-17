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共和黨喬州州務卿指葛理漢施壓作廢選票 葛理漢：荒唐

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(左)。(美聯社)
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(左)。(美聯社)

共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)16日晚間接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，遭到重量級共和黨國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)兩度打電話施壓。拉芬斯伯格說，由於川普總統在喬治亞州得票票數落後，葛理漢要求他以州務卿身分裁定選民合法投下的缺席選票作廢，好讓川普在喬州選情翻盤。

這次大選投票結果，總統當選人白登在喬州票數領先川普1萬4000票，得票率領先約0.28%。喬治亞州上周啟動人工重新計票，高達500萬張選票將重新統計，估計20日完成程序。

拉芬斯伯格說，川普與川普盟友自從大選日以來，對喬治亞州選舉結果散布各種無的放矢指控，包括聲稱明尼恩(Dominion)投票系統有問題等，還有對他個人的抹黑造謠，導致他與妻子最近幾天都接到死亡威脅，其中一則恐嚇簡訊寫道：「你最好別把重新計票搞砸了，你能不能活命由此決定。」

他說，面對這一切，除了憤怒之外，還覺得心寒，「尤其是這些動作都來自同黨陣營」。他表示，對於死亡威脅已經向有關當局通報。

拉芬斯伯格指出，13日接到南卡羅來納州聯邦參議員、參院司法委員會主席葛理漢來電，葛理漢在電話中質疑喬州核對選民通訊投票簽名的手續是否存有政治偏見，指稱選務人員可能故意放水，讓簽名不符的選票也列入計算。

拉芬斯伯格說，葛理漢在電話中詢問說，如果某些郡出現通訊投票簽名不符的案例較多，能否利用州務傾職權，直接裁定全郡的通訊選票一律作廢。

拉芬斯伯格指出，葛理漢如此要求，等於是企圖讓他將選民合法投下的選票當成廢票。他也說，喬州選舉是由各郡選務機關主持，身為州務卿也沒辦法做到葛理漢的要求。

葛理漢16日回覆媒體詢問時則說，拉芬斯伯格的說詞非常荒唐。

拉芬斯伯格表示，共和黨陣營持續抹黑明尼恩投票系統，恐怕對於即將於明年1月5日投票的喬州兩席參議員第二輪選舉的共和黨候選人凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)、普度(David Perdue)不利，因為共和黨支持者對選舉系統不放心，紛紛放棄投票。

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