共和黨喬州州務卿指葛理漢施壓作廢選票 葛理漢：荒唐

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(左)。(美聯社)

共和黨 籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)16日晚間接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，遭到重量級共和黨國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)兩度打電話施壓。拉芬斯伯格說，由於川普總統在喬治亞州得票票數落後，葛理漢要求他以州務卿身分裁定選民合法投下的缺席選票作廢，好讓川普在喬州 選情翻盤。

這次大選投票結果，總統當選人白登在喬州票數領先川普1萬4000票，得票率領先約0.28%。喬治亞州上周啟動人工重新計票，高達500萬張選票將重新統計，估計20日完成程序。

拉芬斯伯格說，川普與川普盟友自從大選日以來，對喬治亞州選舉結果散布各種無的放矢指控，包括聲稱明尼恩(Dominion)投票系統有問題等，還有對他個人的抹黑造謠，導致他與妻子最近幾天都接到死亡威脅，其中一則恐嚇簡訊寫道：「你最好別把重新計票搞砸了，你能不能活命由此決定。」

他說，面對這一切，除了憤怒之外，還覺得心寒，「尤其是這些動作都來自同黨陣營」。他表示，對於死亡威脅已經向有關當局通報。

拉芬斯伯格指出，13日接到南卡羅來納州聯邦參議員、參院司法委員會主席葛理漢來電，葛理漢在電話中質疑喬州核對選民通訊投票 簽名的手續是否存有政治偏見，指稱選務人員可能故意放水，讓簽名不符的選票也列入計算。

拉芬斯伯格說，葛理漢在電話中詢問說，如果某些郡出現通訊投票簽名不符的案例較多，能否利用州務傾職權，直接裁定全郡的通訊選票一律作廢。

拉芬斯伯格指出，葛理漢如此要求，等於是企圖讓他將選民合法投下的選票當成廢票。他也說，喬州選舉是由各郡選務機關主持，身為州務卿也沒辦法做到葛理漢的要求。

葛理漢16日回覆媒體詢問時則說，拉芬斯伯格的說詞非常荒唐。

拉芬斯伯格表示，共和黨陣營持續抹黑明尼恩投票系統，恐怕對於即將於明年1月5日投票的喬州兩席參議員第二輪選舉的共和黨候選人凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)、普度(David Perdue)不利，因為共和黨支持者對選舉系統不放心，紛紛放棄投票。