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白登可能提名內閣人選 川普續推法律戰拚翻轉

中央社德拉瓦州威明頓/華盛頓17日綜合外電報導
美國總統大選勝選人白登今天將專注決定白宮核心團隊人選。美聯社
美國總統大選勝選人白登今天將專注決定白宮核心團隊人選。美聯社

美國總統大選勝選人白登今天將專注決定白宮核心團隊人選；即將卸任的總統川普則繼續推動法律戰，力圖扭轉頹勢。

路透社報導，白登（Joe Biden）競選團隊數名高層人士已在討論他們在過渡期，以及新政府明年1月20日上任後的角色。根據熟悉內情的消息人士，一些職位最快可能於今天公布。

消息人士說，預料聯邦眾議員李奇蒙（Cedric Richmond）、長期與白登關係密切的顧問芮契提（Steve Ricchetti），將加入新政府擔任要職。

李奇蒙是白登全國競選團隊的聯合主席，也曾任「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）主席。若李奇蒙進入聯邦政府，他在路易斯安那州的國會席位將開缺。

數家媒體報導，預料今年初起擔任白登陣營競選總幹事的狄倫（Jen O'Malley Dillon），將獲提名副幕僚長。狄倫是帶頭為民主黨打贏總統大選的首名女性。

上述潛在人選都未回應置評。白登過渡團隊發言人拒絕評論。

另外，白登也將聽取自己的顧問所做的國安威脅簡報。川普至今不承認敗選，並阻擋白登聽取繼任者通常可在過渡期內得到的機密情資簡報。

白登已贏得306張選舉人票，超過當選總統所需的270張門檻；川普則拿下232張，但他指控選舉舞弊。

川普提出的其中一項法律挑戰，今天將在賓州聯邦法院進行聽審。川普陣營試圖阻止賓州最高選舉官員確認白登勝選，美國聯邦地區法院法官布朗（Matthew Brann）將聽取川普陣營提告的論據。

現在川普陣營把有些選民不當獲准修正自己出錯的選票，當成指控重點。

川普若要翻盤成功連任，必須翻轉至少3個關鍵搖擺州的結果；川普支持者也寄望驗票可以扭轉各州結果。

喬治亞州正在進行手動重新計票，但在威斯康辛州，川普團隊得事先支付驗票費用。威斯康辛州選舉委員會（Wisconsin Elections Commission）昨天表示，估計驗票將耗費790萬美元。

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