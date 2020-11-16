發現與母沒血緣關係…美國少年「行刑式」槍殺全家5口

美國一名15歲少年因發現自己與母親沒有血緣關係，憤而殺害父親、繼母及3名兄弟姊妹。（取材自推特）

一年前，美國阿拉巴馬州 （Alabama）一名15歲的少年西斯克（Mason Sisk）因發現自己與母親沒有血緣關係，憤而以「行刑式」的手法開槍將父親、繼母和3名兄弟姊妹慘忍殺害，至今他卻毫無悔意，不在意自己揹負「謀殺親屬」的控訴。

媒體報導，去年9月，一名美國阿拉巴馬州的15歲少年西斯克涉嫌射殺38歲父親約翰（John）、35歲繼母瑪莉（Mary）及3名分別年僅6歲、5歲及6個月大的兄弟姊妹，西斯克以「行刑式」手法開槍射殺家人，導致5人當場爆頭身亡。

當時才14歲的西斯克因發現他和自己的「母親」瑪莉毫無血緣關係，痛下毒手狠弒一家5口，連年僅6個月大的弟弟都慘忍殺害，而他立刻遭到逮捕後卻毫無悔意，目前被關押在少年拘留所 中。

報導指出，西斯克完全沒有因為被指控謀殺親屬而感到困擾，他壓根不會談論到他的家人，且在拘留所中表現良好、與他人相處融洽。最近，案情有了新進展，西斯克面臨3項針對「14歲以下」及1項「謀殺2名或2名以上」受害者的死刑控訴。

BREAKING: Mason Sisk, 15, of Elkmont now faces adult charges of capital murder for the September 2019 shooting deaths of 5 family members on Ridge Rd in Elkmont. pic.twitter.com/XEt1Qejjby — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) November 6, 2020