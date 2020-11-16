SpaceX飛龍號升空 太空旅行平民化邁進一大步

SpaceX提供的畫面顯示，飛龍太空船日順利升空後，四名太空人等待火箭分離。（Getty Images）

美國太空 探索科技公司（SpaceX ）飛龍太空船15日順利升空，承載4名太空人前往國際太空站。這是SpaceX為美國太空總署（NASA）執行的首次商業載人飛行任務。

紐約時報報導，這次飛龍太空船成功升空，是太空旅行普及化、常態化的重要一步，將來NASA太空人和任何出得起錢的人，都不必再依賴NASA或任何政府打造的太空船上太空，而能搭乘商業火箭前往。

NASA商業太空飛行開發主任麥卡利斯特說，這標誌著商業載人飛行項目開發階段的結束，「歷史上頭一次，民間企業有能力安全可靠地把人送上太空」。

美東時間15日晚間7時27分，獵鷹9號火箭從佛州甘迺迪太空中心發射台發射升空，把載著4名太空人的「飛龍」（Crew Dragon）太空船送入軌道。飛龍是SpaceX飛龍系列的載人型太空船，另有載貨型。

這是SpaceX執行的第二次載人飛行任務。今年5月，美國太空人貝肯與赫利乘坐飛龍太空船前往國際太空站，並於8月返回地球，成功完成一次載人飛行測試任務。這是自2011年美國太空梭退役以來，美國首次將太空人從美國本土送入太空。基於這次測試任務，NASA上周完成了對飛龍太空船的認證，意味SpaceX這艘太空船可以定期運送太空人往返國際太空站。

執行本次任務的4名太空人分別是美籍的霍普金斯、葛洛佛、華克和日籍的野口聰一，他們身穿SpaceX設計的白色太空裝，當日下午4時左右抵達發射台。霍普金斯是這次任務的指揮官。太空船命名為「堅韌號」，象徵今年世界遭遇的新冠肺炎等諸多挑戰。

美國總統當選人白登發推文，盛讚SpaceX太空船順利升空，形容這是「我們透過創新、創造力和決心實現目標的證明」。

美國國家太空委員會主席、副總統潘斯夫婦與NASA署長布萊登斯坦伉儷親自來到發射現場，為火箭升空鼓掌喝彩。潘斯說，這是「美國的人類太空探索任務新紀元」。SpaceX創辦人馬斯克疑似有輕微新冠肺炎症狀，只能遠距觀看，無法親臨現場。

太空船在發射9分鐘後抵達軌道，定16日深夜與在地球上空約400公里處繞軌道運行的國際太空站對接，4名太空人將加入站內2名俄國人與1名美國人的行列，將在太空站待上6個月。