莫德納疫苗Q&A：為何比輝瑞更厲害？怎誘發免疫反應？

初步數據顯示，莫德納（Moderna）的新冠疫苗有效率接近95%。（路透）

初步數據顯示，美國 生技業者莫德納（Moderna）公司的疫苗 防範新冠肺炎的有效率接近95%，而且這款疫苗靠一般冰箱就能保存1個月，不用仰賴極低溫，比輝瑞的疫苗還厲害，有望讓民眾在明年冬天之前恢復「正常」生活。以下為這款疫苗的Q&A：

●疫苗有效性為何？

根據莫德納16日公布的新冠疫苗第三階段臨床測試初步結果，這款疫苗有效性達94.5%。

在美國有逾3萬人參與莫德納的臨床試驗，這些人被分為兩組，其中一組給予兩劑疫苗，另一組則給予安慰劑。

根據接種兩劑至少兩周後、證實確診感染新冠病毒的95名參與者的資料，這款疫苗有效性達94.5%。換句話說，其中90名確診的受試者是被給予安慰劑，只有5名是接種疫苗。

研究團隊分析其中11例重症案例，全都是發生在接受安慰劑的受試者身上。

●有副作用嗎？

研究人員表示，這款疫苗並未引發重大安全疑慮，主要副作用包括注射第一劑後引發疼痛、頭痛與疲倦感，注射第二劑則是引發肌肉 疼痛，但都是短暫現象。

●這款疫苗如何發揮作用？

就像輝瑞/ BioNTech上周公布具90%有效性的新冠疫苗一樣，莫德納這款疫苗發揮作用的方式是將名為訊息核糖核甘酸（mRNA）的基因物質引入人體體內，mRNA攜帶製造位在新冠病毒外部的棘狀蛋白（spike protein，又稱S蛋白）的指示，這種棘狀蛋白也是讓病毒能夠進入人類細胞的關鍵。

當這種mRNA被引入人體時，人類細胞內的蛋白質製造機器會出來大量生產棘狀蛋白。這些蛋白質會展現在該細胞的外面，引發人體的免疫反應。

莫德納的新冠疫苗和輝瑞 / BioNTech的疫苗一樣，都必須注射兩劑，期間須隔數周。

●最新結果為何令人振奮？

莫德納疫苗具高度有效性，進一步佐證輝瑞／BioNTech試驗的數據結果，為mRNA型疫苗能對抗新冠病毒增添證據。

此外，這項結果也證明，基於棘狀蛋白引發免疫反應的疫苗是有效的。這點很重要，因為其他數款疫苗都是基於這種策略發展，包括阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與牛津大學開發的疫苗，就是利用一種已被修正、不會導致感染的黑猩猩感冒病毒，把新冠病毒的棘狀蛋白基因序列傳導入人體細胞中。

●莫德納的疫苗和輝瑞/BioNTech的疫苗有何不同？

兩款疫苗都基於相同的方法，但有一些重大區別，包括輝瑞/ BioNTech的疫苗必須儲存在攝氏零下80度，這帶來嚴重的疫苗配送問題。至於莫德納的疫苗則能在攝氏零下2度至8度的情況下穩定保存30天，這代表能夠將疫苗存放在一般的冰箱中，便於配送給大眾。

研究人員說，如果莫德納疫苗需要儲放更久，可在攝氏零下20度的溫度下保存六個月；在室溫下則能保持12小時。

●下一步？

莫德納表示，計畫在數周內向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，年底前預期將向美國配送2,000萬劑疫苗。此外，莫德納已開始向英國藥物及保健產品管理局（MHRA）遞交數據。