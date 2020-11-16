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白登勝選後首談經濟 籲國會速通過3兆元紓困案

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SEC主席宣布年底下台 Francesca將關閉140家店面

記者張大仁／整理

財經簡訊

SEC主席宣布年底下台

過去3年半領導證券交易委員會(SEC)對金融市場做出許多變革的主席克萊頓(Jay Clayton)，16日宣布將在年底辭職。他發表聲明指出：「與SEC才華橫溢、積極進取的男女一起工作是我職涯的高峰。」他的正式任期於2021年6月到期。他任內靠罰款及與違反規定者達成協議讓SEC入帳140億元，包括2020財年創紀錄的46.8億元。

Francesca將關閉140家店面

Francesca宣布將在1月底前永久關閉約140家店面，但也警告可能必須採取更進一步的步驟來穩定其財務狀況，包括申請破產。這家服裝和配飾零售商正在「評估各種替代方案，以改善其流動性和財務狀況」，例如削減營運支出、籌集資本、為其債務融資或透過減讓和延期談判以減少租金。

貝佐斯公布地球基金受贈者

亞馬遜創始人兼CEO貝佐斯(Jeff Bezos)宣布他100億元地球基金(Earth Fund)的16位首批撥款對象。今年2月成立的地球基金會向科學家、社運和其他「致力維護和保障自然世界」應對氣候變遷的組織撥款。首批撥款為7.91億元，受贈人包括大自然保護協會、自然資源保護委員會、環境保護基金、世界資源研究所和世界野生動物基金會，它們將分別獲得1億元。

訂單+增員 Lordstown大漲

電動車新創公司Lordstown Motors表示，其全電動Endurance皮卡的首批訂單很強勁，並且打算在年底前將員工數翻一倍，該公司股價聞訊大漲25.98%。該公司表示，已收到約5萬輛該車型的非限制性訂單，主要是商務訂單而非個別消費者買家。預訂的平均下單量約為500輛。

HBO Max上架亞馬遜Fire系列

WarnerMedia旗下HBO Max在推出約6個月後，本周開始在亞馬遜Fire TV和Fire平板電腦上架。HBO Max於5月登陸手機和各種智慧電視平台，但缺席兩大串流媒體電視平台亞馬遜Fire TV和Roku。自17日起，Fire設備上的HBO App將自動更新為HBO Max，用戶可以用現有帳號登入。

微軟索尼同推新一代遊戲機

微軟和索尼本周都發表全新的電子遊戲機：微軟推出500元的Xbox X系列和300元的S系列，而索尼推兩款PlayStation 5型號，起價400元。兩家公司前一代遊戲機都已經歷7年之久，在發表最新型號後，微軟和索尼採用不同策略來吸引遊戲玩家並藉此獲益。遊戲業務占索尼營收24%，占微軟營收8%。

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