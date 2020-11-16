我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

力保參院 白登將赴喬州為兩位民主黨候選人助選

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

記者顏伶如／綜合報導
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州艾爾帕索(El Paso)新冠病毒感染病例急速增加，儼然成為全美疫情新熱點。艾爾帕索大學醫學中心(University Medical Center of El Paso)一名臨時護士日前在臉書直播泣訴，醫院命令醫護人員將病情最嚴重的染疫患者送入不會有醫師前往診療，俗稱「地窖」(pit)的隔離病房等死，因為醫師也害怕遭傳染，這些患者最後下場都是在已裝入屍袋的情況下離開病房。

德州地方電視台KFOX 14報導，艾爾帕索大學醫學中心發言人米爾克(Ryan Mielke)表示，無法完全證實臨時護士(travel nurse)瑞維斯(Lawanna Rivers)的臉書直播所有說法，但院方了解醫護人員在疫情底下承擔艱難任務，身心狀況都飽受煎熬。

瑞維斯日前在臉書直播中說道，到醫院報到第一天參加講習時就獲得院方告知，每當有染疫重病患者被送到俗稱「地窖」)的隔離病房，其實就是去等死，唯一離開的方式就是裝在屍袋裡。她說，那些隔離病房是連醫生都不願踏進去的地方，因為醫生也害怕遭到病毒傳染。

新冠病毒疫情期間，瑞維斯在全美各地不同醫院短期服務，五度擔任臨時護士。她說，如今在艾爾帕索大學醫學中心目睹的狀況是最慘的，「讓我心靈受創，比我在紐約看到的更嚴重」。

她說，像她一樣被分配到隔離病房照顧等死患者的護士，接到院方指示的是，當患者情況危急時，只需要施行三次心肺復甦術(CPR)即可，然後一切聽天由命。

她指出，有次由於一名患者大量出血，不得不向醫師求助，但醫師卻回覆說，醫師們並不為最嚴重的染疫患者提供治療，以免被病毒感染。她說，在醫院服務的三周半期間，從來不曾看過有醫師踏入「地窖」。

瑞維斯說，有一次有工人把裝有染疫死者的屍袋送到她負責照顧的隔離病房，原因是停屍間已經爆滿，醫院還請來冷凍貨車載運屍體，因為死亡人數實在太多了。

她表示，在身心條件都不堪負荷之下，又擔心個人健康受到威脅，決定提前終止在艾爾帕索大學醫學中心的工作契約。她說：「這個月我遇到的死亡案例，比我13年護士生涯加起來的都還要多。」

編輯推薦

疫情 臉書 德州

上一則

挺川大遊行出現種族歧視標語 福斯主播也傻眼

下一則

分析╱白登上台後 川普稅表終於就會曝光了嗎？

延伸閱讀

美聯社取得電郵顯示 世衛組織員工65人確診染疫

美聯社取得電郵顯示 世衛組織員工65人確診染疫
歐亞疫情蔓延 莫斯科單日確診創新高

歐亞疫情蔓延 莫斯科單日確診創新高
馬斯克疑染疫：感覺像輕微感冒

馬斯克疑染疫：感覺像輕微感冒
3月才染疫 英相接觸確診議員…自主隔離

3月才染疫 英相接觸確診議員…自主隔離

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
川普陣營發言人麥肯內尼（圖）指控選舉舞弊。圖／歐新社資料照

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

2020-11-12 06:16
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。圖為今年10月輝瑞展示新冠疫苗。(路透)

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

2020-11-09 21:13
第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
美國輝瑞大藥廠和德國夥伴BioNTech在9日宣布聯手研發的新冠疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示，預防新冠病毒的效果超過90%。消息傳來，舉世振奮，股市大漲。 (美聯社)

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

2020-11-09 21:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」
川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

川普：將提大案件挑戰2020選舉結果
秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事
川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美