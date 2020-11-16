德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州 艾爾帕索(El Paso)新冠病毒感染病例急速增加，儼然成為全美疫情 新熱點。艾爾帕索大學醫學中心(University Medical Center of El Paso)一名臨時護士日前在臉書 直播泣訴，醫院命令醫護人員將病情最嚴重的染疫患者送入不會有醫師前往診療，俗稱「地窖」(pit)的隔離病房等死，因為醫師也害怕遭傳染，這些患者最後下場都是在已裝入屍袋的情況下離開病房。

德州地方電視台KFOX 14報導，艾爾帕索大學醫學中心發言人米爾克(Ryan Mielke)表示，無法完全證實臨時護士(travel nurse)瑞維斯(Lawanna Rivers)的臉書直播所有說法，但院方了解醫護人員在疫情底下承擔艱難任務，身心狀況都飽受煎熬。

瑞維斯日前在臉書直播中說道，到醫院報到第一天參加講習時就獲得院方告知，每當有染疫重病患者被送到俗稱「地窖」)的隔離病房，其實就是去等死，唯一離開的方式就是裝在屍袋裡。她說，那些隔離病房是連醫生都不願踏進去的地方，因為醫生也害怕遭到病毒傳染。

新冠病毒疫情期間，瑞維斯在全美各地不同醫院短期服務，五度擔任臨時護士。她說，如今在艾爾帕索大學醫學中心目睹的狀況是最慘的，「讓我心靈受創，比我在紐約看到的更嚴重」。

她說，像她一樣被分配到隔離病房照顧等死患者的護士，接到院方指示的是，當患者情況危急時，只需要施行三次心肺復甦術(CPR)即可，然後一切聽天由命。

她指出，有次由於一名患者大量出血，不得不向醫師求助，但醫師卻回覆說，醫師們並不為最嚴重的染疫患者提供治療，以免被病毒感染。她說，在醫院服務的三周半期間，從來不曾看過有醫師踏入「地窖」。

瑞維斯說，有一次有工人把裝有染疫死者的屍袋送到她負責照顧的隔離病房，原因是停屍間已經爆滿，醫院還請來冷凍貨車載運屍體，因為死亡人數實在太多了。

她表示，在身心條件都不堪負荷之下，又擔心個人健康受到威脅，決定提前終止在艾爾帕索大學醫學中心的工作契約。她說：「這個月我遇到的死亡案例，比我13年護士生涯加起來的都還要多。」