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挺川大遊行出現種族歧視標語 福斯主播也傻眼

記者顏伶如／綜合報導

川普支持者14日在華府舉行「讓美國再度偉大」(MAGA)遊行期間，有民眾高舉「先抓黑人跟印度人，歡迎來到新的世界秩序」標語，福斯新聞網(Fox News)主播尚恩(Eric Shawn)突然中斷原本連線專訪談話，對雙螢幕轉播的遊行現場實況說道：「我們剛剛看到一張讓人深感不安的海報。」

尚恩14日連線訪問Axios新聞網站共同創辦人艾倫(Mike Allen)，分割螢幕左側則同時轉播華府大遊行。艾倫受訪時，遊行現場轉播畫面出現一張手寫標語「先抓黑人跟印度人，歡迎來到新的世界秩序」。

尚恩在播報時突然說道：「我們剛剛看到一張讓人深感不安的海報，上面寫著『先抓黑人跟印度人，歡迎來到新的世界秩序』，我想說的是，有人會知道這些人到底在想些什麼，以及他們將說出什麼樣的話。」

這張標語海報在推特引起熱議，不少網友直指如此言論就是公然種族歧視。但也有網友回應指出，尚恩其實不應感到意外。推特用戶葛雷(Jane Gray)指出：「多年以來的種族歧視、謊言、宣傳與煽動暴力，他所屬的電事台都有直接責任。」

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