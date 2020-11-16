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連這個也有賣！好市多銷售私人飛機會員

編譯陳律安／綜合外電
美國好市多銷售私人飛機會員的頁面。取材自美國好市多
美國好市多銷售私人飛機會員的頁面。取材自美國好市多

美國量販連鎖店好市多（Costco）似乎什麼都能賣，連私人飛機的會員也可銷售。

根據CNN Business報導，好市多正在向其會員提供12個月的私人飛機服務Wheels Up訂閱，定價高達1萬7499.99美元（畢竟是私人噴射機的會員），但這項會費涵蓋了價值3500美元的好市多購物卡、4000美元的飛行額度，以及多項專屬活動。

除了私人飛機會員，私人飛機的訂閱戶還可獲得高檔假期租賃服務Inspirato的一年會員，並「保證一年365天在全美都能有飛機搭乘」，但訂戶要預訂機位，最少只須提前24小時通知。

須留意的是，這1萬7499.99美元只包含預定航班的權利，但未涵蓋飛行費用。會員可在「搭機時付款」，或額外購買「基金方案」（Fund Program），可享有較低的機票和飛行時數費率，但這項方案並非透過Wheels Up販售。

根據好市多網站說明，Wheels Up是一家私人飛行公司，目標是讓民眾「更容易搭乘」私人飛機；該公司管理一支超過300架飛機的機隊，合作的飛機則超過1250架。

在新冠肺炎疫情肆虐期間，許多人擔心搭機的染疫風險，為盡量減少接觸的其他替代選項鋪路，例如預訂和搭乘私人飛機，成為好市多推出私人飛機會員的主因之一。

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