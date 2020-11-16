她送外甥彩券中獎想分紅 卻被親姊姊「拒絕往來」

美國一名女子送外甥的彩券中了一大筆錢，她提出希望分紅的想法，卻被對方封鎖，女子的姊姊還要她別想從兒子那裡分到一杯羹。圖片來源／ingimage

英國 新聞網鏡報（Mirror）報導，美國 一名女子日前為外甥買彩券當做生日禮物，最後彩券中了一大筆錢，失業的她向外甥提出希望可以分紅的想法，卻被對方封鎖，女子的姊姊還要她別想從兒子那裡分到一杯羹。

女子說自己失業了，手邊有一大筆賬單等著付清，每餐幾乎都以泡麵果腹。反觀外甥家境優渥，還領有大學獎學金。女子表示自己深愛外甥，原以為沒錢幫他買生日禮物，好在最後湊出僅剩的一些零錢幫他買了2張刮刮樂，其中一張中了50美金，另一張則中了「足以改變人生」的金額。

女子表示外甥家經濟無虞、衣食無缺，當她確認彩券中獎後便打給自己的姊姊說如果外甥可以給她四分之三的獎金會很酷。女子還跟姊姊說「自己其實很慷慨，因為她其實需要所有獎金」。最後女子的姊姊掛了她電話，逼得女子跑去發簡訊跟外甥求援，卻遭外甥封鎖。

網友AlexDavies3直指女子錯就在於「她跑去向外甥要四分之三的分紅，還褒獎自己很慷慨。如果她沒主動開口，應該有機會跟外甥對半分。」網友welshgirl123則認為女子的例子就是不要送彩券給別人的原因：「已經送出去的彩券，中獎後也不該跟對方討分紅。」

但網友Andrewisguilty指出：「如果女子是自己的阿姨，又知道對方生活困頓，會適時伸出援手，不過或許不是每個家族成員都這麼相互支持吧！」