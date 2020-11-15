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告別老白男！白登交接團隊半數女性 46%少數族裔

編譯樊蕙／綜合15日電
總統當選人白登(右)正低調積極進行組閣的重大人事安排，多數安排婦女閣 員，副總統當選人賀錦麗(左)也配合低調交接。(路透)
總統當選人白登(右)正低調積極進行組閣的重大人事安排，多數安排婦女閣 員，副總統當選人賀錦麗(左)也配合低調交接。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨總統當選人白登的政府交接團隊主要由女性和有色人種組成；約52%為女性，46%為有色人種，與川普總統的政府形成鮮明對比。

國家公共廣播電台(NPR)分析，2016年川普政府成員中有71%為白人男性；川普內閣中的白人男性成員比例，為前總統雷根(Ronald Reagan)政府以來最高；女性與有色人種約各占19%。

白登與賀錦麗交接團隊聯合主席考夫曼(Ted Kaufman)說：「數月來，白登與賀錦麗交接團隊為白登與賀錦麗政府奠定基礎，其核心就是對多樣性的堅定承諾。」

據稱葉倫(Janet Yellen)是財政部長的可能人選之一；若獲確認，葉倫就會成為首位擔任此職務的女性；佛洛諾伊(Michele Flournoy)也可望獲白登任命主導五角大廈，成為擔任該職務的首位女性。

賀錦麗自從在德拉瓦州威明頓(Wilmington)發表勝選演說後，幾乎很少公開露面；她在該州度過大選當周，然後回到華盛頓的兩房公寓。

白登與賀錦麗移交團隊的助手透露，此後賀錦麗經常透過簡訊或電話，與白登以及其他移交工作人員保持聯絡；她的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)也與即將成為第一夫人的吉兒‧白登(Jill Biden)密切合作。

賀錦麗也沒有與副總統潘斯聯絡；目前她仍是加州聯邦參議員，也不確定她將於何時交出參院席位。

在社群媒體上，賀錦麗仍持續嚴謹發言，在推特上數次發表關於新冠病毒、以及她決心與白登合作控制疫情的文章。

賀錦麗14日上午推文寫道：「再過幾個月，我們的新總統白登就會宣誓就職，致力控制疫情」；當日稍後，她也推文慶祝印度排燈節(Diwali)的開始。

賀錦麗與丈夫曾在退伍軍人節造訪喬治城(Georgetown)一家支援退伍軍人的麵包店，此外就鮮少露面。

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