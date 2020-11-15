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外婆產下外孫女！伊州51歲母當女兒的代理孕母

記者張聲肇、編譯林梅婕／綜合15日電
圖中中為朱麗‧拉文，左、右分別為卜瑞娜‧洛克伍德和她的丈夫。(截屏自ABC News畫面)
圖中中為朱麗‧拉文，左、右分別為卜瑞娜‧洛克伍德和她的丈夫。(截屏自ABC News畫面)

伊利諾州一名51歲的母親，因為女兒不孕，自告奮勇代女懷孕；就在本月2日，外婆順利產下外孫女，創兩度給子女「生命」大禮的紀錄。

今年已年過半百的朱麗‧拉文(Julie Loving)為女兒卜瑞娜‧洛克伍德(Breanna Lockwood)代理懷孕，2日順利生下外孫女布瑞兒‧茱麗葉特(Briar Juliette)。

洛克伍德興奮地宣布這項消息，她說道：「經過這條困難重重的生產之路，我媽毫無疑問是個巨星；她的犧牲為我們的家庭帶來一絲光芒，讓我非常感動。」

洛克伍德在Instagram社媒上分享這段令人振奮的生命體驗：「能夠將女兒親手抱入懷中，我感覺心跳都快爆炸了；當我看著她，我知道，為了她我願意赴湯蹈火，就如同我母親為我所做的一切。」

洛克伍德表示，她不會對女兒布瑞兒隱瞞自己誕生到這個世上的美好歷程，對女兒出生的故事，她的態度非常開放：「只要女兒準備好就會與她分享。」

洛克伍德多次試圖透過試管懷孕，不斷流產，醫師勸這對年輕夫婦，可找代理孕母。

拉文一直都主張女兒找代理孕母，還自告奮勇幫忙，女兒卻遲疑不決，因她認為媽媽已過產齡，也已停經，「根據我對生育科學的理解，這些因素說明，她辦不到。」

拉文說，「沒錯，女兒認為我瘋了」，但她卻對自己懷孕生子的本領非常有信心，「我一點都不緊張，我健康得很，現在的我，比20幾歲時還健康，所以，我一點都不擔心」。

生過兩個孩子的拉文，是三項鐵人運動的運動員，兩度參加過波士頓國際馬拉松賽，尤其想到替女兒完成這項任務，對女兒一家意義重大，她說「再懷一胎，毫無問題」。

她接受CBS訪問時說，「女兒試了這麼多次都失敗，我只想到要給她希望，有辦法解決的」。

她懷的外孫女兒，是女兒和女婿的孩子，她和肚裡小孩的關係，則是外婆與外孫女。女兒說，由媽媽代理懷孕，是她所能給自己孩子「最親近」的肚裡環境了。

卜瑞娜‧洛克伍德不斷在Instagram上，分享自己從試管嬰兒製造、請媽媽代孕等過程種種感受，目的就是鼓勵其他不孕但希望有自己孩子的女性，「你們並不孤單」。

她告訴CBS，「有志者，事竟成。當媽媽有各種各樣的方法可以達成，不管透過試管嬰兒促成胚胎、透過代理孕母，或收養，都可達成」。

她自己的孩子，多虧自己無私無我的媽媽，11月就要降臨人世了。「我們(夫妻倆)無盡的感恩，雖然有時不免緊張，我感覺已經走到終點線了。我跟有些朋友說，我覺得每天都在過聖誕節。」

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