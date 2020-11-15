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川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

白登顧問反對全美國實施封鎖 美股期指上漲

編譯劉忠勇／綜合外電
美國通報新冠肺炎感染病例數在周日突破1,100萬例。(美聯社)
美國通報新冠肺炎感染病例數在周日突破1,100萬例。(美聯社)

美國疫情高漲，但候任總統白登的兩位新冠肺炎顧問均表示，他們贊成採取有特定目標的地方性防疫措施，但反對全國封鎖，認為這麼做太過魯莽。投資人為此鬆一口氣，美股期指今天繼續上漲。

根據約翰霍普金斯大學追蹤的數據，美國通報新冠肺炎感染病例數在周日突破1,100萬例。

白登三位最高病毒顧問之一、曾任美國衛生署長墨西（ Vivek Murthy ）表示，基於春季以來新冠肺炎疫情方面的經驗教訓，首選方法是「根據情況的嚴重程度調節因應措施。」

標普500指數期指今天在亞洲早盤漲0.5%，標普500指數上周五上漲1.4%，收3,585點，突破9月創下的歷史新高。西德州輕原油期貨漲0.6%至40.36美元。

Murthy 在「Fox News Sunday」節目上說：「如果全國一封了之，沒有針對性的措施，那麼我們將加劇民眾的"疫情疲乏’，將損害就業和經濟，關閉學校也損害孩子們的受教權。」

另一位白登疫情顧問及作家葛文德（Atul Gawande）也支持針對性的措施。他接受ABC「This Week」訪問時主張，必須靠戴口罩和檢測，以地區為基礎調節管制的容量。

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