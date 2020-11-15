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受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴

編譯林聰毅／綜合外電
圖為佛蒙特州一處火雞飼養場。(美聯社)
圖為佛蒙特州一處火雞飼養場。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情影響，美國今年感恩節大餐的火雞體型比往年小，價格卻比往年貴，為生鮮超市及食品製造商帶來不小挑戰。

隨著染疫人數創下新高，許多人不打算出遊，聚會人數也減少。生鮮食品商店準備銷售體型較小的火雞，配菜種類也較少。因為賓客減少代表所需準備的肉也跟著減少，今年生鮮食品商店準備火雞體型較小，在某些情況下為12至14磅，而非以往的16至20磅。

加州經營130家生鮮超市的雷利公司（Raley's Inc.），早在幾個月前就盡量買進小型冷凍火雞，但可能還不夠。雷利執行長諾普夫說：「若他們（消費者）想要，都可以買到一隻，但可能無法拿到想要的體型 。」

其他生鮮食品商店則賣雞肉、火雞胸肉，以及初學者容易烹飪的肉塊。 經銷商弋登食品服務公司（Gordon Food Service）的實體店首度供應6磅重的火雞胸肉。該公司的進口及商品部門主管尼吉賈爾說，由於購買大型火雞的顧客變少，「它們（大火雞）將被切成熟肉塊」。

生鮮商店專門鎖定小型聚會商機，販賣預先煮好的假日餐點。在加州及內華達州經營逾200家生鮮食品商店的Save Mart公司商品和供應鍊主管江森說，該公司正銷售兩人份的即食火雞和火腿餐。

感恩節食品供應吃緊與需求增加，代表價格將上漲且折扣較少。尼爾森的資料顯示，一頓典型的感恩節大餐價格比一年前上漲3.7％。通常，包括感恩節在內的食品每年都會漲1％至2％。

食品製造商說，當需求超過產能，就很難提供折扣。業者表示，疫情期間運營成本增加，包括為工廠工人購買防護設備、為病假員工的支薪，以及商品價格和運費上漲等。

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