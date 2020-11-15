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美國尚未政權交接 民主黨籲政府認證白登勝選

美國尚未政權交接 民主黨籲政府認證白登勝選

中央社華盛頓15日綜合外電報導
白登若勝選，預定出任白宮幕僚長的民主黨人克蘭說，聯邦政府本周需要批准確認政權移交事宜，以便讓白登團隊能獲取國安簡報。(美聯社)
白登若勝選，預定出任白宮幕僚長的民主黨人克蘭說，聯邦政府本周需要批准確認政權移交事宜，以便讓白登團隊能獲取國安簡報。(美聯社)

美國民主黨總統候選人白登可望勝選且明年1月入主白宮，屆時預定出任白宮幕僚長的民主黨人克蘭說，聯邦政府本周需要批准確認政權移交事宜，以便讓白登團隊能獲取國安簡報。

克蘭（Ron Klain）今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問，他說：「本周我們希望看到…總務署（General Services Administration）發布當選確認。」

美國總統川普（Donald Trump）稍早在推特（Twitter）發文，看似首度公開承認白登（Joe Biden）贏得大選，但他隨後又推文澄清說，白登只在「假新聞」媒體的眼裡勝選，他並沒有承認敗選。

克蘭對此表示：「川普的推特訊息不能決定白登是否為總統。美國人民才能決定。」

美國11月3日舉行總統選舉，美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞頻道（Fox News）的數據顯示，白登已經取得超過270張選舉人票當選總統，川普則獲得232張選舉人票。

但川普質疑這次大選有舞弊情事，因此在數個關鍵州發起法律訴訟，握有16張選舉人票的喬治亞州已經展開手動重新計票作業。

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