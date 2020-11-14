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隱姓埋名逃亡49年 處方藥箋露馬腳

編譯中心／綜合14日電
1968年因投擲汽油彈導致一名婦女喪生的莫西斯，逃亡近半世紀後，12日再度落網；聯邦調查局為了逮捕他，還發布通緝通告。(聯調局)
1968年因投擲汽油彈導致一名婦女喪生的莫西斯，逃亡近半世紀後，12日再度落網；聯邦調查局為了逮捕他，還發布通緝通告。(聯調局)

一名在49年前被判處終身監禁的受刑人，藉著出席祖母喪禮的機會逃脫，隱姓埋名近半世紀後，因為違法發開處方藥箋終於回籠。

莫西斯(Leonard Moses)於1968年非裔民權領袖馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King Jr.)被暗殺後的一場暴動中，投擲汽油彈，被判處無期徒刑。

那些汽油彈燒毀了賓州匹茲堡居民瑪莉‧安普洛(Mary Amplo)的房子，安普洛也被嚴重燒傷，最後不治。

警方表示，莫西斯1971年獲准暫時出獄出席祖母的喪禮，他卻趁警察不注意時偷溜，改名為狄克森(Paul Dickson)，至少自1999年起就在密西根州以合約藥劑師身分工作。藥房在徵求長期藥劑師時，會與合約藥劑師簽約，暫時滿足人力需求；通常合約藥劑師會隨工作遷徙。

聯邦調查局(FBI)2016年起重新追查莫西斯的下落，除了再度詢問他的家人，也提供懸賞，並成立針對莫西斯的舉報專線。

FBI探員克里斯曼(Michael Christman)13日在匹茲堡舉行的記者會上表示，雖然FBI接獲超過2000件密報，但當時「無法鎖定並逮捕莫西斯」。

轉折出現在今年初，莫西斯因涉另一案而被拘留訊問，FBI並未透露這起案件的性質；不過，法律文件顯示，一名叫做狄克森、生於1949年的男子，今年4月因詐欺及開出管制藥物的非法處方箋而被捕。

調查過程中，警方發現「狄克森」的指紋和資料庫裡莫西斯的指紋相符，因此將他逮捕。

莫西斯於本月12日在密西根州大白朗市(Grand Blanc)自宅被捕，過程中他並未抵抗，預定被押回賓州。

克里斯曼說：「我希望他被捕能讓安普洛的家屬感覺此事已經了結。」

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