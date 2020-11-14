我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情再創新高！ 美國1天新增18萬4514人確診

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

法官：國安部代理部長非法任命 暫停「夢想生」案無效

編譯盧炯燊／綜合14日電
一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他發布備忘錄，暫停「童年抵美暫緩遣返計畫」的做法無效。圖為沃爾夫上月29日視察德州邊界時發表談話。(美聯社)
一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他發布備忘錄，暫停「童年抵美暫緩遣返計畫」的做法無效。圖為沃爾夫上月29日視察德州邊界時發表談話。(美聯社)

紐約市一名聯邦法院法官14日裁定，國土安全部(DHS)代理部長沃爾夫(Chad Wolf)屬於非法任命， 在法律上不能代理國安部長職務，因此他暫停「童年抵美暫緩遣返」(DACA，即夢想生計畫)亦屬無效；這項裁定可能影響多達超過百萬名年輕移民，而國安部對有關裁決尚未置評。

最高法院今年6月裁定，川普政府試圖停止歐巴馬時代的DACA計畫是錯誤的， 但沃爾夫在7月28日發出備忘錄，暫停DACA計畫以待進一步檢討。

紐約市聯邦法院法官加勞菲斯(Nicholas Garaufis)14日在作出裁定時表示，法院將會舉行會議以確定裁決的細節。

他總結時指出，沃爾夫在發出暫停DACA計畫的備忘錄時，他未合法擔任國安部代理部長。

提出訴訟的代表律師、洛杉磯「司法行動中心」負責人凱倫‧杜姆林(Karen Tumlin)表示，聯邦法官這個裁決，意味著推翻了試圖破壞DACA計畫的沃爾夫備忘錄。

她說，對全國許多年輕人來說，14日是充滿希望的一天，有關裁決適用於100多萬夢想生，包括最新的申請者，以及兩年續簽一次尋求DACA計畫保護的人。

川普總統是在今年夏天正式提名沃爾出任國土安全部部長，但由於未獲參院通過，到目前仍是「代理」角色；加勞菲斯法官引用政府問責辦公室8月時給國會的一份報告，指出沃爾夫是屬於「無效的繼任者」。

加勞菲斯在裁決中描述國安部領導層的人事改組是非法的，包括沃爾夫的前任代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)。

他指出，根據執行順序的明文規定，麥卡利南及沃爾夫均沒有法定職權擔任代理部長，因此沃爾夫備忘錄沒有法律權力。

目前共有六起有關DACA而對沃爾夫及國安部提出的訴訟，此案是其中之一。

一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他暫停「童年抵美暫緩遣...
一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他暫停「童年抵美暫緩遣返計畫」的做法無效。圖為這項計畫受益人今年6月份在加州示威。(Getty Images)
一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他發布備忘錄，暫停「童...
一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他發布備忘錄，暫停「童年抵美暫緩遣返計畫」的做法無效。圖為沃爾夫上月29日前往德州視察邊界。(美聯社)

編輯推薦

紐約市 夢想生 國土安全部

上一則

圖輯／咔嚓~11個鏡頭 抓住美國這一周

下一則

內華達州長希索立克確診 今年第4位染疫州長

延伸閱讀

賓州：還有300萬張通訊投票未開 今天可能不會有結果

賓州：還有300萬張通訊投票未開 今天可能不會有結果
南加兩位華裔聯邦眾議員連任料將輕騎過關

南加兩位華裔聯邦眾議員連任料將輕騎過關
賓州暫免酒牌費 明年生效

賓州暫免酒牌費 明年生效
新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
川普陣營發言人麥肯內尼（圖）指控選舉舞弊。圖／歐新社資料照

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

2020-11-12 06:16

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40
美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）。美聯社

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

2020-11-09 07:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了
美單日確診破17萬！中北部醫院爆滿 新墨州再封鎖

美單日確診破17萬！中北部醫院爆滿 新墨州再封鎖
確診破百萬 入境加州隔離14天

確診破百萬 入境加州隔離14天
川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年

川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年