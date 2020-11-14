法官：國安部代理部長非法任命 暫停「夢想生」案無效

一名聯邦法官14日裁定，代理國安部長沃爾夫屬非法任命，因此他發布備忘錄，暫停「童年抵美暫緩遣返計畫」的做法無效。圖為沃爾夫上月29日視察德州邊界時發表談話。(美聯社)

紐約市 一名聯邦法院法官14日裁定，國土安全部 (DHS)代理部長沃爾夫(Chad Wolf)屬於非法任命， 在法律上不能代理國安部長職務，因此他暫停「童年抵美暫緩遣返」(DACA，即夢想生 計畫)亦屬無效；這項裁定可能影響多達超過百萬名年輕移民，而國安部對有關裁決尚未置評。

最高法院今年6月裁定，川普政府試圖停止歐巴馬時代的DACA計畫是錯誤的， 但沃爾夫在7月28日發出備忘錄，暫停DACA計畫以待進一步檢討。

紐約市聯邦法院法官加勞菲斯(Nicholas Garaufis)14日在作出裁定時表示，法院將會舉行會議以確定裁決的細節。

他總結時指出，沃爾夫在發出暫停DACA計畫的備忘錄時，他未合法擔任國安部代理部長。

提出訴訟的代表律師、洛杉磯「司法行動中心」負責人凱倫‧杜姆林(Karen Tumlin)表示，聯邦法官這個裁決，意味著推翻了試圖破壞DACA計畫的沃爾夫備忘錄。

她說，對全國許多年輕人來說，14日是充滿希望的一天，有關裁決適用於100多萬夢想生，包括最新的申請者，以及兩年續簽一次尋求DACA計畫保護的人。

川普總統是在今年夏天正式提名沃爾出任國土安全部部長，但由於未獲參院通過，到目前仍是「代理」角色；加勞菲斯法官引用政府問責辦公室8月時給國會的一份報告，指出沃爾夫是屬於「無效的繼任者」。

加勞菲斯在裁決中描述國安部領導層的人事改組是非法的，包括沃爾夫的前任代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)。

他指出，根據執行順序的明文規定，麥卡利南及沃爾夫均沒有法定職權擔任代理部長，因此沃爾夫備忘錄沒有法律權力。

目前共有六起有關DACA而對沃爾夫及國安部提出的訴訟，此案是其中之一。