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數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

中央社華盛頓14日綜合外電報導
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行，力挺川普指控選舉出現大規模舞弊的說法。川普正向法院提出連串法律挑戰，意圖翻轉白登（Joe Biden）勝選結果。

川普提出的法律訴訟鮮少進展，他於13日似乎首度開始對自己的勝選前景出現動搖。他告訴記者，「時間會證明」明年1月20日宣誓就職日誰會入主白宮。

揮舞旗幟的川普支持者，有人高呼「停止偷竊（選舉）！」、「我們才是贏家！」等口號，湧往華府市中心白宮附近自由廣場（Freedom Plaza）集結，準備遊行前往美國最高法院大樓。

在華盛頓和其他城市的街頭示威抗議，涵蓋不同的川普支持者，包括保守派人士及極右派團體「嬌傲男孩」（Proud Boys）以及民兵組織「守誓者」（Oath Keepers）成員，他們公開力挺川普尋求繼續掌權。

驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）自家高爾夫球場的川普，車隊一度緩慢行經示威群眾，揮舞旗幟的支持者則高喊「USA！」、「再幹4年！」等。在示威抗議路線外的反川普示威者，揮舞的標語牌寫著包括「我們已投票，你被開除了」等。

針對這次支持川普示威抗議活動，主辦單位發表的名稱有好幾個，包括「百萬MAGA遊行」（Million MAGA March）、「為川普遊行」（March for Trump）、「停止偷竊（選舉）」（Stop the Steal）等。MAGA是川普競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。川普也推文表達支持。

不滿挺川普示威抗議的反對者，則在社群媒體上試圖製造混亂，#MillionMAGAMarch和#MarchforTrump標籤湧入大量煎餅照片。部分左派團體計畫在華盛頓和其他城市舉辦反制示威抗議。

(影音來源：CBS News YouTube 頻道)

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