白登在印度可能有遠親 當地瘋狂追尋淵源

印度孟買（Mumbai）當地的交易所大廳在播報美國大選新聞。(美聯社)

可望入主白宮的美國民主黨總統候選人白登 ，因他的副手賀錦麗有印度 血統，當地掀起以她血統為傲的轟動，如今更開始挖掘白登與印度之間的可能淵源。

法新社報導，極可能成為美國總統的白登（Joe Biden）曾推測，印度殖民時期可能有他的祖先，雖然沒有證據，不過他的姓氏已成為印度全國的家譜調查鎖定對象。

從美國大選至今，位於印度東部的清奈市（Chennai）一塊記念英國籍船長克里斯多福．白登（Christopher Biden）的牌匾成為熱門自拍景點。

位於印度西部的白登家族說，自從同姓的白登宣布入主白宮以來，應接不暇的來電把他們「累壞了」。

印度高度關注這次美國總統大選 ，因為白登競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris），她的媽媽是來自坦米爾那都省（Tamil Nadu）的移民。

56歲的賀錦麗與印度關係匪淺，並且喜歡吃印度傳統佳餚。

祖籍地源於愛爾蘭的白登，在2013年擔任美國副總統期間，到訪孟買（Mumbai）曾提及他可能與印度有點淵源。

當時他在演說中指出，1972年當選聯邦參議員後，曾接獲一名也叫白登的印度人來信，信件內容推測兩人可能有共同的祖先，在18世紀的東印度公司工作。

白登說：「這是我收到的首批信件之一，而我很遺憾自己沒有追根究柢。」

不過孟買市的白登家族成員羅威娜．白登（Rowena Biden）堅稱，他們沒打算攀這門關係。

她告訴法新社：「白登當選總統我們給予最誠摯祝福，但我們不會去攀關係或聯繫，我們同姓如此而已，我們家族所有人生活富裕且幸福美滿，因此我們不需要任何金錢或物質的施捨。」