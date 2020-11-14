我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1073萬確診 伊州成新熱點

東京疫情嚴峻 重症患者數半年來新高

美受刑人逃亡49年當藥劑師 因非法開處方箋被捕

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
美國當局今天表示，49年前，一名被判處無期徒刑的受刑人藉著出席祖母喪禮的機會，從警方手中逃跑，隱姓埋名多年後，警方終於再度逮住他。 Getty Images
美國當局今天表示，49年前，一名被判處無期徒刑的受刑人藉著出席祖母喪禮的機會，從警方手中逃跑，隱姓埋名多年後，警方終於再度逮住他。 Getty Images

美國當局今天表示，49年前，一名被判處無期徒刑的受刑人藉著出席祖母喪禮的機會，從警方手中逃跑，隱姓埋名多年後，警方終於再度逮住他。

法新社報導，這名叫做摩西（Leonard Moses）的受刑人，於1968年民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）被暗殺後的一場暴動中，與群眾一起投擲汽油彈，因此被判處無期徒刑。

那些汽油彈引燃了賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）居民安普洛（Mary Amplo）的房子，安普洛被嚴重燒傷，最後不治。

警方表示，1971年，摩西獲准暫時出獄以出席祖母的喪禮，他利用這個機會，趁警察不察時偷溜，改名為狄克森（Paul Dickson），至少自1999年起就在密西根州以契約藥劑師身分工作。藥房在徵求長期藥劑師時，會與契約藥劑師簽約，暫時滿足人力需求；通常契約藥劑師會隨著合約而遷徙。

美國聯邦調查局（FBI）於2016年重新追查摩西的下落，除了再度詢問他的家人，也提供懸賞，並成立針對摩西的檢舉專線。

FBI探員克里斯曼（Michael Christman）在匹茲堡舉行的一場記者會中表示，雖然FBI接獲超過2000件密報，當時「仍無法鎖定並逮捕摩西」。

轉折出現在今年初，摩西因涉另一案而被拘留訊問，FBI並未透露這起案件的性質。

不過，法律文件顯示，一名叫做狄克森、生於1949年的男子，今年4月因詐欺及開出管制藥物的非法處方箋而被捕。

在調查過程中，這名叫做狄克森的嫌疑人捺了指紋，並錄入執法數據庫，最後證明與FBI所保留摩西的聯邦紀錄相符。

摩西於11月12日在密西根州大白朗市（Grand Blanc）自宅內被捕，過程中並未抵抗，預定要被押回賓州。

克里斯曼說：「我希望逮捕（摩西），能讓安普洛的家屬感覺此事已經了結。」

編輯推薦

FBI 美國 密西根州

上一則

巴農狂言斬首佛奇 沒被永久封帳 查克柏格：還不到越界

延伸閱讀

麻州方艙醫院 今春利用率低

麻州方艙醫院 今春利用率低
竊郵件及選票 休城男被捕

竊郵件及選票 休城男被捕
能文能武 敬悼好友于摩西

能文能武 敬悼好友于摩西
持槍威脅FBI 極右派成員被捕

持槍威脅FBI 極右派成員被捕

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53
川普陣營發言人麥肯內尼（圖）指控選舉舞弊。圖／歐新社資料照

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

2020-11-12 06:16

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！