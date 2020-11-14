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巴農狂言斬首佛奇 沒被永久封帳 查克柏格：還不到越界

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普前策士巴農選後在自己的線上串流節目狂言，首席傳染病專家佛奇博士與聯邦調查局局長雷伊應該被砍頭，推特帳號隨即被永久封殺。畫面翻攝：MAILONLINE
美國總統川普前策士巴農選後在自己的線上串流節目狂言，首席傳染病專家佛奇博士與聯邦調查局局長雷伊應該被砍頭，推特帳號隨即被永久封殺。畫面翻攝：MAILONLINE

美國總統川普前策士巴農選後在自己的線上串流節目狂言，影射首席傳染病專家佛奇博士與FBI局長雷伊應該被砍頭，推特帳號隨即被永久封殺，臉書卻沒有比照辦理。有臉書員工爆料，稱執行長查克柏格認為巴農的舉動還不符合臉書永久封殺的標準。

據報巴農的狂言影片上傳臉書後，瀏覽次數約20萬，一直到10小時後才被管理人員以煽動暴力為由砍檔。查克柏格在12日的全體員工會議被問到此事時，稱巴農確實違規，但臉書對永久封殺制定具體的規則，必須先違反特定政策到一定次數，才會完全停用該用戶的帳號，「我覺得，這裡的違規接近跨越那條界線，明顯還沒有越界」。

臉書對此不予置評，雪城大學紐豪斯公共傳播學院社群媒體教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）指出，巴農的言論實在太過分了，「佛奇博士正領導國家應對新冠病毒，在平台呼籲將他斬首很糟糕」。

葛利基爾教授認為，此事凸顯臉書遇到保守派用戶違反規定，卻又反覆被控偏見與言論審查，都讓查克柏格感到左右為難，「這顯示查克柏格正面臨的壓力，巴農已證明他濫用平台，我真希望查克柏格多少追究一下責任，別讓人們用這種方式傷害公眾與社會」。

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