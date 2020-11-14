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1張圖看疫情：全美破1073萬確診 伊州成新熱點

圖輯／咔嚓~11個鏡頭 抓住美國這一刻

世界新聞網／輯
11月7日，華盛頓特區，挺白登的群眾在白宮前開心的慶賀。(美聯社)
11月7日，華盛頓特區，挺白登的群眾在白宮前開心的慶賀。(美聯社)

11月5日，德州休士頓，高爾夫巡迴賽中，選手Brandt Snedeker在第1...
11月5日，德州休士頓，高爾夫巡迴賽中，選手Brandt Snedeker在第17洞揮桿。(美聯社)
11月7日，內華達州北拉斯維加的克拉克郡，川普的支持者拿著旗幟等待選舉結果。(美...
11月7日，內華達州北拉斯維加的克拉克郡，川普的支持者拿著旗幟等待選舉結果。(美聯社)
11月11日，加州聖地牙哥，一對伴侶於退伍軍人節走在Fort Rosecrans...
11月11日，加州聖地牙哥，一對伴侶於退伍軍人節走在Fort Rosecrans國家公墓裡。(美聯社)
11月7日，密西根底特律，白登的支持者拿著擴音器，開心的跳躍。(美聯社)
11月7日，密西根底特律，白登的支持者拿著擴音器，開心的跳躍。(美聯社)
11月11日，奧克拉荷馬州議會，州最高法院法官宣誓就職。(美聯社)
11月11日，奧克拉荷馬州議會，州最高法院法官宣誓就職。(美聯社)
11月8日，加州英伍格市的一場美式足賽中，洛杉磯電光隊的Mike William...
11月8日，加州英伍格市的一場美式足賽中，洛杉磯電光隊的Mike Williams未能成功的接住橄欖球。(美聯社)
11月7日，密西根底特律，Karthik Mantha 正準備洗澡時，慶賀白登當...
11月7日，密西根底特律，Karthik Mantha 正準備洗澡時，慶賀白登當選的遊行隊伍走過他家門前，他裹著毛巾跑出門看熱鬧。(美聯社)
11月7日，俄勒岡州塞勒姆市，警察在州議會大廈前戒備。(美聯社)
11月7日，俄勒岡州塞勒姆市，警察在州議會大廈前戒備。(美聯社)
11月7日，德拉瓦州威明頓市，正副總統當選人白登和賀錦麗發表感言後，向台下的群眾...
11月7日，德拉瓦州威明頓市，正副總統當選人白登和賀錦麗發表感言後，向台下的群眾揮手。(美聯社)
11月7日，維吉尼亞州的Sterling，川普總統在高爾夫球場裡揮桿。(美聯社)
11月7日，維吉尼亞州的Sterling，川普總統在高爾夫球場裡揮桿。(美聯社)

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