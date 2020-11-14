圖輯／咔嚓~11個鏡頭 抓住美國這一刻

11月7日，華盛頓特區，挺白登的群眾在白宮前開心的慶賀。(美聯社)

11月5日，德州休士頓，高爾夫巡迴賽中，選手Brandt Snedeker在第17洞揮桿。(美聯社) 11月7日，內華達州北拉斯維加的克拉克郡，川普的支持者拿著旗幟等待選舉結果。(美聯社) 11月11日，加州聖地牙哥，一對伴侶於退伍軍人節走在Fort Rosecrans國家公墓裡。(美聯社) 11月7日，密西根底特律，白登的支持者拿著擴音器，開心的跳躍。(美聯社) 11月11日，奧克拉荷馬州議會，州最高法院法官宣誓就職。(美聯社) 11月8日，加州英伍格市的一場美式足賽中，洛杉磯電光隊的Mike Williams未能成功的接住橄欖球。(美聯社) 11月7日，密西根底特律，Karthik Mantha 正準備洗澡時，慶賀白登當選的遊行隊伍走過他家門前，他裹著毛巾跑出門看熱鬧。(美聯社) 11月7日，俄勒岡州塞勒姆市，警察在州議會大廈前戒備。(美聯社) 11月7日，德拉瓦州威明頓市，正副總統當選人白登和賀錦麗發表感言後，向台下的群眾揮手。(美聯社) 11月7日，維吉尼亞州的Sterling，川普總統在高爾夫球場裡揮桿。(美聯社)