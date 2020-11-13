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歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

編譯林梅婕／綜合13日電
前總統歐巴馬表示，川普拒絕承認大選結果的行為，距離破壞美國民主的合法性僅有一步之遙，望他懸崖勒馬。(Getty Images)
前總統歐巴馬表示，川普拒絕承認大選結果的行為，距離破壞美國民主的合法性僅有一步之遙，望他懸崖勒馬。(Getty Images)

前總統歐巴馬(Barack Obama)12日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)的訪問，談及川普總統至今仍拒絕承認選舉結果時，形容川普此舉正在威脅美國民主的合法性，且步上一條危險的道路。

歐巴馬告訴CBS主持人佩利(Scott Pelley)表示：「不僅對即將上任的白登政府產生威脅，距離破壞民主的合法性也只有一步之遙。」

儘管目前各大媒體皆宣布白登為總統當選人，白登也即將展開執政團隊的人事規畫，並陸續收到各國元首的賀電，但川普仍堅決否認敗選，且對多州提出選舉訴訟，宣稱這次的選舉充斥舞弊及其他違規的現象。

歐巴馬在訪談中指出，川普拒絕承認選舉結果也凸顯他不認輸的個性，更讓他對其他承認選舉結果的共和黨人感到不滿。

已故共和黨亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)，曾在2008年與歐巴馬競選總統，而他的遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)也深深認同歐巴馬的說法；她表示，丈夫若還在世，肯定會對川普否認選舉結果的行為感到困惑。

選前支持白登的辛蒂12日接受有線電視新聞網(CNN)主播布利哲(Wolf Blitzer)的訪問時說道：「危險的事正在發生，總統也是時候與歷史站在同一邊，做出正確的決定以確保下屆總統能順利交接。」

儘管如此，川普在參眾兩院及執政團隊中，仍有許多共和黨盟友同樣認為選舉確實充滿疑慮，一同拒絕承認白登為總統當選人；聯邦總務署(GSA)署長，同時也是法定的政權交接事務負責人艾蜜莉‧墨菲(Emily Murphy)更直接否認白登當選並拒絕簽署文件，在本周阻止白登的交接團隊開始進行交接作業。

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