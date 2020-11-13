DoorDash提IPO GM召回6萬輛Bolt DraftKings用戶增64%

財經簡訊

10月PPI年增0.5% 2月來最大

勞工部表示，經季節因素調整後，10月美國 生產者物價指數(PPI)終值上漲0.3%。在未經調整基礎上，年增率0.5％，是2月成長1.1%以來最大漲幅。商品物價上漲0.5%，服務業指數上漲0.2%。不令食品、能源和貿易服務的核心PPI成長0.2%，連續第6月增加。核心PPI年增0.8%，為3月1.0%以來最大。

營收 增 虧損減 DoorDash提IPO

熱門的餐點外送App DoorDash向證券交易委員會(SEC)提交IPO招股說明書。該公司將在紐約證券交易所(NYSE)上市，股票代碼為DASH。該公司今年截至9月底營收19億元，高於去年同期的5.87億元。同期淨虧損縮小至1.49億元，低於去年同期的淨虧損5.33億元。

恐失火 GM召回6萬餘輛Bolt

通用汽車(GM)因失火危險因素宣布全球召回6萬8667輛2017年至2019年車型的雪佛蘭電動車Bolt，其中美國有近5萬1000輛。此次召回還包括使用GM持多數股權的自駕車子公司Cruise技術的其他車型。雪佛蘭Bolt電動車執行總工程師奧爾特加(Jesse Ortega)表示已確認5起火災可能與車上高壓電池有關。

病例激增 麥當勞將安檢餐廳

由於健康專家擔心新冠疫情疲乏是推動美國新病例創紀錄增加原因，麥當勞將在接下來6周內對其餐廳進行新冠病毒安全審查。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，截至12日新病例的7日平均值超過13萬1400例。與上周同期相比，新的每日感染率上升32%。

營收增逾半 Unity和Palantir大漲

Unity和Palantir發布9月上市後首份財報，受惠居家令的推動，營收都成長超過50%。股價 隨之走高。提供電子遊戲開發商軟體的Unity大漲12.81%至114.77元，較發行價上漲1倍以上。提供政府機構和大公司軟體和分析工具的開發商Palantir股價上漲8.37%至15.8元，較上市價上漲近60%。

運彩公司DraftKings用戶數增64%

運彩公司DraftKings第3季財報業績優於預期，用戶數激增，股價盤中一度大漲逾10%，收盤上揚3.95%。該公司每股虧損57分，低於預期的虧損61分；營收1.33億元，略高於預期的1.32億元；每月個別玩家超過100萬，較去年同期增加64%。該公司還同步調升今明兩年財測目標。