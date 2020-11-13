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跟進特斯拉和GM 福特自產EV電池

記者張大仁／綜合報導

福特汽車新任CEO法利(Jim Farley)表示，福特汽車「絕對」有興趣跟進特斯拉和通用汽車(GM)生產自有電動車電池。

這番說法與前任CEO哈克特(Jim Hackett)背道而馳。哈克特7月時告訴投資人，自行生產電池不如從第三方供應商那裡購買。法利在10月1日接替哈克特。

法利表示，福特汽車正在考慮自行生產電動車的驅動電池，但尚未提出最終確定計畫。他說，這種作法可以抵銷預期工廠職位減少，因為電動車不需要太多工人生產。

福特未來幾周將發表名為Mustang Mach-E的全電動跨界車，明年將推出其Transit商務貨車的電動車版本，並於2022年推出其旗艦F-150皮卡的全電動版本。

法利說，福特發現第三方供應商增加電池容量的彈性不足。因此在2025年左右全面推出下個世代電動車系列前，現在該是討論生產電池的時候了。

法利說：「除了成本，還有很多採取行動的原因。」「這是我們公司內部正在討論的東西，現在正是時候。」

特斯拉於2017年開始與松下合建Gigafactory生產電池。GM去年宣布與樂金化工(LG Chem)成立23億元的合資企業，在俄亥俄州建設新廠生產其專屬的Ultium電池。

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