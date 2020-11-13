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大法官艾里托演講：宗教自由、言論自由均受威脅

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官艾里托(Samuel Alito，圖)12日晚間在保守派政策研究機構「聯邦者協會」發表視訊演說指出，新冠病毒疫情期間地方政府頒布的防疫規定，讓宗教自由、言論自由雙雙面臨威脅，「宗教自由恐淪為次等權利」。美聯社
最高法院大法官艾里托(Samuel Alito，圖)12日晚間在保守派政策研究機構「聯邦者協會」發表視訊演說指出，新冠病毒疫情期間地方政府頒布的防疫規定，讓宗教自由、言論自由雙雙面臨威脅，「宗教自由恐淪為次等權利」。美聯社

最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)12日晚間在保守派政策研究機構「聯邦者協會」(Federalist Society)發表視訊演說指出，新冠病毒疫情期間地方政府頒布的防疫規定，讓宗教自由、言論自由雙雙面臨威脅，「宗教自由恐淪為次等權利」。他舉例說，今夏某些地方政府以緊急命令禁止教會舉辦室內群聚活動，讓教會處於比其他機構受到更多限制的不平待遇。

保持最高法院獨立超然，首席大法官羅伯茲(John Roberts)向來與政治事務保持距離，艾里托的演說格外引人矚目。不少法界專家第一時間便強力譴責。70歲的艾里托是在小布希總統提名下，2006年進入最高法院。

聯邦檢察官出身的巴爾的摩大學(University of Baltimore)法律系教授韋爾(Kim Wehle)在推特發文寫道，艾里托的演講「讓我如同從吸血鬼惡夢中驚醒」，「內容充滿肆無忌憚的偏見，政治意味濃厚，而且怒氣十足」。韋爾指出，想不通為何艾里托要發表這篇公開談話，「對最高法院來說，完全不適當，而且帶來傷害」。

艾里托在視訊演說中表示：「對許多人來說，宗教自由並不是受到珍惜的權利。它常被拿來做為盲目偏執的藉口，就算沒有證據顯示有人因此受害，也無法獲得包容。」

他以最高法院對「安貧小姊妹會控告賓州案」(Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania)判決為例指出，「安貧小姊妹會」修女僱員根本沒有人需要避孕醫療保險。最高法院裁定，川普政府得以允許僱主基於宗教信仰或道德信念因素，退出「歐記健保」當中的避孕服務條款。

談到新冠病毒疫情，艾里托說，美國疫情嚴重已經導致數萬人死亡，住院人數則更為可觀，避疫限令是否為良好的公共政策則不便評論，「我是法官，不是立法委員」。

然而，他表示：「我們從來不曾看過手段這麼激烈，範圍如此廣泛，實施期間又如此長久的限制措施」，疫情似乎對於個人自由造成民眾先前無法預料的限制。

對於個人言論自由，艾里托說，科羅拉多州糕餅店業者以宗教信仰為由，拒絕為同性婚姻伴侶製作結婚蛋糕，許多美國民眾彼此意見不同，經常看法嚴重分歧，「但他們絕對有權利這麼做」。

他指出，如今美國面臨的問題是，美國社會能否能有海納百川的包容，足以容忍持有某些不受歡迎理念的民眾，但在文化戰爭當中取得優勢的一方，卻常常霸道地展現出「你們輸了，活該」的態度。艾里托指出，這種霸道態度「在1945後的德國與日本暢行無阻，我們國家是否將走上那樣的道路？」

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