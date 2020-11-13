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傳高通已獲美國許可 得供貨華為4G晶片

記者林則宏／即時報導
據中國媒體報導，高通已獲准得向華為出售4G晶片。美聯社
據中國媒體報導，高通已獲准得向華為出售4G晶片。美聯社

上海《第一財經》13日下午引述來自從上游供應鏈廠商的消息獨家消息指出，高通已獲得美國政府向華為出售4G晶片的許可。消息人士稱，「（4G晶片許可）前兩天拿到的，5G芯片還沒有拿到許可。」該公司主營業務之一為手機ODM業務，與高通、華為合作緊密。

報導指出，高通此前曾積極推動美國政府允許其與華為的合作。此次獲得許可後，可望加大華為在4G手機上的供貨能力。

不過，華為與高通均未回應這項消息。

第一財經指出，高通是華為晶片的主力供貨商之一，營收包括QCT（晶片業務）及QTL（專利業務）兩大類，高通憑借其在CDMA等碼分多址的底層協議上的專利優勢，長期向手機製造商收取專利費。

報導稱，美國時間11月4日，高通在第4財季財報中表示已收到華為支付的18億美元專利費用。高通總裁Cristiano Amon在財報會議上稱，華為為高通的行動晶片業務（QCT）創造了一個擴大潛在市場的機會。若能獲得向華為銷售的許可，將是一個完全正面的機會。

第一財經並指出，從接近華為供應鏈人士了解到，美國目前對包括顯示、圖像等多個關鍵元器件的限制也已逐步放開。

早前有近10家廠商表示已經向美國申請繼續供貨華為的許可，包括台積電、聯發科、西部數據、中芯國際、旺宏、SK海力士、三星等。目前包括英特爾、AMD、Skyworks等多家晶片廠商已獲得位華為供貨許可。

Canalys分析師賈沫表示，從目前情況來看，將有更多公司可能在未來能得到美國的許可，從而再次給華為出貨。

但華為內部人士指出，明年主流市場將是5G產品，華為目前的狀況依然是「艱難續命」。

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