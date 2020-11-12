新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

全美各地新冠病毒確診數持續創下歷史新高，面對秋季這波明顯強過春夏季的疫情巨浪，各州紛採新的防疫措施。圖為猶他州醫務人員準備為民眾檢測。(美聯社)

根據一項新的新冠肺炎 病例報告指出，波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)出現一名45歲患有自體免疫性疾病的男子，反覆感染三次新冠病毒，經過154天的治療後仍病逝；且這次的案例證實新冠病毒對免疫力低弱的患者造成的殺傷力極度嚴重，甚至病毒很可能在患者體內突變。

該名男子染疫後出現的症狀被稱為抗磷脂質症候群(Antiphospholipid Syndrome，APS)，屬於自體免疫性疾病的一種，由白血球因不明原因製造大量的抗體，攻擊體內的磷脂質，造成器官功能喪失，目前科學家們對於新冠肺炎患者有此症狀的頻繁程度仍沒有明確的答案。

此外，院方透過這名男性病患身上的病毒進行基因組測序後發現，病毒進化的程度令人震驚，不僅在患者體內滯留超過150天，且突變的速度超過科學家們過去所觀測的。

根據「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)11日刊出的案例研究報告，該男子還出現「彌漫性肺泡出血」(Diffuse Alveolar Hemorrhage，DAH)，即肺微血管的血液進入肺泡，引起呼吸困難和貧血等症狀。

在這些症狀出現後，該男子服用抗凝血劑、類固醇以及其他抑制免疫系統的藥物，卻也使他處於新冠肺炎更高的風險中。

起初這名男子出現發燒症狀，到醫院後才被確診染疫；醫師對他使用抗病毒藥物瑞德西韋 (Remdesivir)，並加重類固醇的劑量，經過五天的療程後該男子順利出院，當時並未使用任何供氧設備。

然而男子確診後第62天出現異常疼痛、呼吸困難和疲勞等症狀，來回進出醫院至少三次，至確診後第105天時，他被二度確診染疫；再次經過瑞德西韋治療後，檢測 結果又回到陰性，但並未脫離險境。

過一個月，該男子的檢測反應又回到陽性，被認為是第三度感染而使用抗體藥物治療，但不同於川普總統使用的藥物；經過一星期後該男子的症狀持續惡化且使用呼吸器，最終在確診後第154天宣告不治。