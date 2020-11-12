我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

煞不住！加州確診人數突破百萬例 緊跟德州腳步

「紐約客」作家視訊會議自慰 確定遭開除

編譯林梅婕／綜合12日電
「紐約客」雜誌作家圖賓上個月在與員工舉行視訊會議時公然自慰，於11日遭開除。(美聯社)
「紐約客」雜誌作家圖賓上個月在與員工舉行視訊會議時公然自慰，於11日遭開除。(美聯社)

紐約客」(New Yorker)雜誌作家圖賓(Jeffrey Toobin)上個月在與員工進行視訊會議時公然自慰，紐約客母公司「康泰納仕出版集團」(Condé Nast)經過調查後，於11日宣布將圖賓開除。

康泰納仕公司人力資源部主管當肯(Stan Duncan)於人事公告中說明：「圖賓先生已不再為本公司員工」，圖賓也在推特(Twitter)公布自己遭到開除的消息。

當肯在自己的備忘錄中寫道：「我希望確保每位員工都能慎重看待自己在職場上的表現，我們也承諾要維護一個讓大家感到舒適及備受尊重的工作環境，並且堅持我們的操守。」

上個月圖賓在與紐約客的播客頻道製作團隊舉行視訊會議，討論未來節目製作的相關事宜時，誤以為攝影鏡頭和麥克風都已關閉，會議期間疑似暴露自己的性器官並開始自慰；據稱，紐約公共電台(WNYC)代表也參加這場會議。

圖賓與媒體及重量級人物都保持良好的關係，1993年在好友兼知名作家瑞姆尼克(David Remnick)引介下加入紐約客，2002年起任有線電視新聞網(CNN)首席法律分析師；紐約客開除圖賓後，CNN尚未有進一步的動作。

1996年圖賓以前美式職業足球NFL明星球員O.J.辛普森(OJ Simpson)涉嫌殺妻案一書「逃離人生：公眾與O·J·辛普森的對決」(The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson)，在出版界聲名大噪，之後更在紐約客發表許多引人注意的文章。

編輯推薦

紐約 視訊會議 足球

上一則

煞不住！加州確診人數突破百萬例 緊跟德州腳步

下一則

歐巴馬新書：我當總統引發白人種族焦慮 導致川普崛起

延伸閱讀

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭
航空公司假期機票大促銷 買1張送1整排

航空公司假期機票大促銷 買1張送1整排
逾166萬紐約客提前投票 華埠投票站投票數為以往5倍

逾166萬紐約客提前投票 華埠投票站投票數為以往5倍
梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

熱門新聞

新冠肺炎疫苗受試者透露，接種完疫苗出現副作用。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

2020-11-10 20:57
美國總統川普今天早上打高爾夫球期間，媒體紛紛宣布他已在大選中敗給民主黨總統候選人白登（Joe Biden），川普隨後驅車返回白宮。美聯社

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

2020-11-07 16:33
圖為已故參議員馬侃擁抱他的母親。美聯社

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

2020-11-06 18:53

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

2020-11-08 07:43
「一洲焦點」談川普總統法律驗票的機會與目的，以及媒體如何計算及公布大選票數。(世界新聞網)

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

2020-11-11 16:02
白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

2020-11-11 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增

美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增
推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024