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禁投資共軍企業 歐布萊恩：美國人民安全第一

中央社華盛頓12日專電
白宮國安顧問歐布萊恩。(Getty Images)
白宮國安顧問歐布萊恩。(Getty Images)

美國總統川普今天頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資共軍相關企業。白宮國安顧問歐布萊恩表示，這是為了保護美國投資人，川普始終將美國人民安全列為最優先事項。

美國總統川普今天頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資中國解放軍相關企業，因為中國正利用美國資本進行軍事、情報與其他安全機構發展與現代化，對美國構成威脅。

這項行政命令從美東時間11日上午9時30分起正式生效，美國公司與個人將不得擁有或透過基金投資共軍所屬企業股份，投資人也必須在365天內完成撤資。

歐布萊恩（Robert O'Brien）隨後也發表聲明表示，川普簽署這項行政令，在保護美國投資者免於為中共軍事企業提供資金，這些企業包含在美國國防部在6月與8月公布的名單內。

聲明表示，這些企業中有許多在世界各地的證券交易所公開交易，美國個人投資者可能在不知情的情況下，透過像是共同基金和退休計畫等投資工具為共軍相關企業提供資金。

歐布萊恩指出，川普這一行動目的在保護美國投資者，讓他們不會在無意間提供資金，增強中共軍方和中國情報部門能力，這些部門通常通過網絡運作針對美國公民和企業，直接威脅美國及盟友與合作夥伴的關鍵基礎設施、經濟與軍事。

歐布萊恩表示，川普始終將美國人民安全列為最優先事項。

美國國防部認定的共軍所屬企業共31家，包括中國航空工業集團公司、中國航天科技集團公司、中國船舶集團有限公司、海康威視數位技術股份有限公司、華為技術有限公司、中國移動有限公司、中國核工業集團公司、中國電信集團有限公司等。

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