曼哈頓租金下跌 新租戶回流

曼哈頓房市正在逆轉，新租戶正在回流。（路透）

曼哈頓 房地產可能正在轉向，因為新租金 一年多以來首次回升，而且遭新冠疫情重創的房市銷售活動也開始攀升。

即使上班族和富有的紐約人仍寧願留在郊區和更多的鄉村度假小鎮，租金價格的大幅下跌似乎正在吸引年輕的新租戶重返城市。根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，曼哈頓的新租金在10月增加33%，為12年來最好的10月。

包括折扣在內的公寓平均租金較去年同期下降19%至2868元，降幅創史上最大。迎合年輕租戶的小公寓跌幅最大，單廳公寓(studio)價格下降21%，一房一廳公寓價格下降19%。

曼哈頓房地產仍然面臨重大挑戰。10月有1萬6145套公寓待租，創歷史新高。通常徘徊在2%左右的空屋率現在已經超過6%，代表房東將被迫繼續降低租金，並提供激勵措施以吸引人們返回城市。

報告指出，平均而言，房東提供的激勵措施包括型少2個月免租金，10月有超過60%的新租約都提供某種形式的激勵或折扣。公寓在市場上的待租時間為33天，而一年前為26天。

然而，即使在春季和夏季的慘淡後，曼哈頓房市也開始動盪。經紀人說，選舉和有關疫苗的最新消息讓買家重新開始看房，詢問和興趣激增。經紀公司Serhant市場情報總監德戴利安(Garrett Derderian)表示，11月1日至11月10日的銷售合約增加了21%。

儘管房價降幅不及租賃市場那麼大，但經紀人表示，即使5%至10%的折扣也足以吸引那些多年來一直在等待最佳價格投入曼哈頓房地產的買家。

曼哈頓仍可能面臨嚴峻的冬季，因為出現更多病例，而且公司更想將大部分員工置於偏僻的鄉下。紐約市 和紐約州面臨著高失業率和數十億元的預算短絀，必須由增稅、削減服務來補足，這都可能降低買家的吸引力。

而且，一房一廳公寓的平均租金仍超過3200元，是全美平均水平的2倍以上，對許多年輕的租戶來說仍然高不可攀。不過，專家表示，曼哈頓房市的10月漲幅可能會開始漫長而緩慢的復甦。