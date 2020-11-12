伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

圖為選前川普總統長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump，右)及夫婿庫許納(Jared Kushner，左)在威斯康辛州基諾沙的造勢現場。美聯社

猶太 電訊社((Jewish Telegraphic Agency)報導，川普總統長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)及夫婿庫許納 (Jared Kushner)的兒女原本就讀華府地區的密爾頓葛斯曼猶太學校(Milton Gottesman Jewish Day School)，但日前已經悄悄轉學，原因是某些家長向學校抗議庫許納夫妻頻頻參加群眾活動，明顯違反學校在疫情期間頒布的避免群聚防疫規定。

密爾頓葛斯曼猶太學校發言人對猶太電訊社證實，伊凡卡與庫許納的兒女們「已經退學」。

報導指出，庫許納與伊凡卡已在大選日之前兩周，將兒女轉到位於馬里蘭州的梅爾文柏曼希伯來學校(Melvin J. Berman Hebrew Academy)就讀。

三名密爾頓葛斯曼猶太學校學生家長對猶太電訊社指出，學校陸續接獲家長投訴，指控伊凡卡、庫許納完全沒有遵守學校要求學生及家長疫情期間都應保持社交距離、避免群聚的防疫規定，而且夫妻兩人在群眾活動中都沒戴口罩。

商業內幕(Business Insider)網站報導，白宮與兩家學校均不願對此報導發表評論。

川普贏得2016年大選之後，伊凡卡全家搬到華府後，兒女便進入密爾頓葛斯曼猶太學校就讀。

一名密爾頓葛斯曼猶太學校學生母親對猶太電訊社指出，川普9月26日在白宮為大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉行提名派對，但這場派對後來卻造成多人感染病毒，雖然庫許納當天並未參加活動，但他與伊凡卡均與這些確診案例一起工作，接觸頻繁。

另一名學生家者則指出，川普10月2日宣布病毒檢測結果呈現陽性之後，對於家長們關切伊凡卡兒女是否與川普曾有近距離接觸，密爾頓葛斯曼猶太學校主管卻對伊凡卡兒女最後一次與川普面對面接觸為何的詢問三緘其口。川普確診消息傳岀之後，伊凡卡與庫許納則對媒體表示，兩人接受病毒檢測結果都呈現陰性。

學生家長說，伊凡卡夫妻顯然不遵守防疫準則，使得學校家長對學生們的健康安全感到憂心忡忡；學校想辦法希望與庫許納、伊凡卡商討解決辦法，但雙方卻沒有共識。

庫許納友人貝寇維茲(Avi Berkowitz)則說，有關孩子轉學是因為庫許納伊凡卡並遵守防疫規定的消息是錯誤的，庫許納夫妻非常重視孩子隱私，不希望捲入八卦謠言。另一名庫許納友人則說，孩子轉學原因是因為梅爾文柏曼希伯來學校在疫情期間允許孩子到實體教室上課。