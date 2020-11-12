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川普競選顧問李萬度斯基 新冠病毒確診陽性

記者顏伶如／綜合報導
川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski，圖)透過簡訊證實，一天之前接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性。美聯社
川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski，圖)透過簡訊證實，一天之前接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性。美聯社

又有川普競選團隊高級主管確診，CNBC新聞頻道12日報導，川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)透過簡訊證實，一天之前接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性。在川普陣營於各州提出挑戰選舉結果的訴訟戰當中，47歲的李萬度斯基扮演指揮律師團的運籌帷幄角色。

至於感疫後是否有任何症狀出現，李萬度斯基則對CNBC新聞頻道指出：「我覺得很好。」

李萬度斯基日前在費城負責處理川普競選團隊的賓州訴訟事務，向法院提告質疑計票過程有問題。川普私人律師朱利安尼(Rudy Giulian)及邦迪(Pam Bondi)7日在費城「四季園藝行」(Four Seasons Landscaping)舉行指控選舉舞弊的記者會，李萬度斯基也在場。

紐約時報報導，消息人士透露，李萬度斯基在費城停留多日，自認是在費城遭到新冠病毒傳染。

李萬度斯基還參加了3日晚間在白宮舉行的大選日之夜慶祝派對。到目前為止，包括白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)、聯邦住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)、川普競選顧問波西(David Bossie)、白宮政治事務主任傑克(Brian Jack)在內至少四人，參加這場派對之後陸續確診染疫。

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