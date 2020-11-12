選後大和解 肯塔基州挺白登餐廳老闆免費招待川粉

在肯塔基州開有兩家餐廳的餐飲業負責人金恩(Troy King)，在這大選支持對象為民主黨候選人白登 ，選後為了促進選民大和解，推出免費招待川粉享用漢堡、薯條及飲料套餐的活動，唯一條件是川粉必須帶來一項川普 競選物品做為交換，例如競選標語T恤、帽子或旗幟。不過，活動推出迄今，卻沒有川普支持者上門響應。

金恩與妻子薩琳娜‧強生(Selena Johnson)在肯州路易斯維爾(Louisville)經營波洛美食炸雞店(POLLO - a gourmet chicken joint)與六叉漢堡店(Six Forks Burger Company)。大選期間，金恩夫妻公開支持白登。

今日美國報報導，金恩指出，開票結果顯示白登取得足夠選舉人票之後，覺得應該盡一己之力做點什麼，好讓民眾團結起來。他說：「白登當上總統，如果我們大家仍然不團結，狀況不會得到改變的。」

金恩透過餐廳的臉書 專頁宣布，將招待川粉免費享用美食，交換條件是川普支持者必須攜帶一項川普競選商品做為交換。他表示，這項活動可能引起側目，不過出發點純粹是希望向川粉遞出橄欖枝，也已經交待員工不可以讓川普支持者感到難堪。

不過，金恩卻因此遭到恐嚇，揚言如果不取消臉書招待用餐的發文，就會遭到不測。

報導指出，截至9日為止，金恩仍然等不到川普支持者上門接受招待。強生則說，真心期盼有川粉上門，她與丈夫非常願意坐下來與川粉對話。

她說：「我覺得，整個國家都有一種嚴重分歧的感覺。無論如何，所有人都是希望國家能擁有最好的。」

至於如果收到川粉交出川普商品將如何處理，金恩則說還沒有決定。有網友在金恩的臉書發文提議「燒毀」，但他並不同意。

他表示，招待用餐是希望透過有趣的活動，讓大家放鬆心情，不要針鋒相對，畢竟已經緊繃很久了。他說：「為什麼我們不能大家一起笑一笑呢？」