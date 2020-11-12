傳川普打算成立付費制數位新聞平台

川普總統。(美聯社)

Axios新聞網站報導，消息人士透露，川普 總統對於福斯新聞網(Fox News)大選日之夜搶先公布民主黨 候選人白登在亞利桑納州 取得勝利，迄今感到憤憤不平，打算創立屬於自己的數位新聞王國，專門攻擊原本關係友好且互動頻繁的新聞頻道。一名知情人士說，川普接下來將透過個人數位平台「花很多時間抨擊福斯新聞網」。

報導指出，川普已對親信及友人表示，打算成立一家數位媒體公司，為己發聲跟福斯新聞網算帳。川普在選前已流露對福斯新聞網似乎越來越偏向民主黨感到不滿，而大選日之夜福斯新聞網率先預測白登拿下亞利桑納州，令川普大為光火，儼然成問壓垮駱駝的最後一根稻草，也讓川普更有理由展開回擊。

熟悉內情的消息人士說：「毫無疑問的，他打算摧毀福斯。」

福斯集團執行長、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)的兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)3日在營收會議上說：「我們喜歡競爭。遇到競爭挑戰時，我們總能夠成長茁壯。福斯新聞一直在新聞頻道當中排名第一，從勞工節到選舉日都穩坐收視冠軍。」

雖然之前傳出川普可能成立新聞頻道，但知情人士分析，透過有線電視台發布新聞的管道成本昂貴，而且較為費時，川普目前考慮的方式是數位媒體平台，可以在網路直播，不但開銷低廉許多，還可以迅速開張。

報導指出，川普的數位新聞平台將對觀眾收取月費。川普支持者當中，目前許多也是福斯新聞網的收視群，川普希望把福斯觀眾拉走，包括原本訂閱每月5.99元「福斯全國」(Fox Nation)串流服務的訂戶，讓川普的數位新聞服務完全取代川粉原本的收視習慣，成為取得新聞消息的頭號來源。「福斯全國」串流服務可讓消費者免費試看，根據統計，試看之後願意付費訂閱的閱聽群眾，高達85%。

對於創立個人品牌的數位新聞王國，川普目前擁有的優勢包括了競選團隊原本就有大量支持者的電郵地址、手機號碼等聯絡方式，可以在短時間內發出大量的即時通知。

Axios新聞分析，川普選舉團隊的支持者名單資料庫，堪稱當今政治圈「最有價值的資產」，因為裡面有著大量的手機號碼，可以對支持者傳送簡訊。

消息人士透露，福斯新聞網大選日之夜的開票報導，讓川普找到集中火力發動抨擊的著力點，川普將透過個人新聞平台「花很多時間抨擊福斯新聞網」。