分析：川普控舞弊不認敗選 共和黨有3動機相挺

美國總統川普。(美聯社)

美國 總統川普 從選前數月就揚言，若是在總統大選敗給民主黨籍候選人白登，必定是選舉舞弊造成的結果。如今川普敗選看似成定局，他卻堅持不認輸，就連許多當選的共和黨 籍議員也附和他，令人憂心將如何收場。

金融時報專欄作家盧斯（Edward Luce）12日撰文指出，共和黨附和川普的選舉舞弊說，實在是自相矛盾，不合邏輯。畢竟選後共和黨在多個遭質疑的搖擺州席次保住了，甚至增加了，許多共和黨人一方面慶祝自己勝選，同時卻又質疑那些讓他們越過勝利終點線的選票有造假之嫌，豈不是自相矛盾？

盧斯認為，有三個理由讓共和黨人士附和川普說辭。

第一個是心理上的理由。他們希望引導川普走過悲傷的各個階段。面對悲傷的第一階段反應是「否認」。他們可能認為，迎合川普的另類說法，有助於引導他邁向「接受」敗選的事實。但這種做法可能使接下來「憤怒」階段的反應更強烈。

第二個動機，是維繫住保守派基本盤。喬治亞州有兩席參議員訂於明年1月5日辦決選，共和黨必須至少贏得其中一席，才能讓參院多數黨領袖麥康諾繼續控制參院、制衡白登政府。但這是一招險棋。美國各州必須先確認選舉人團選擇，以便12月14日進行投票，時間點就在喬治亞州決選前三周。因此，麥康諾不得不否認選舉人團結果。玩弄政權轉移遊戲不啻是在玩火，而美國就像浸滿汽油的機棚，若溫度持續升高，下一根火柴就可能引爆。

第三個動機是壓制少數族裔選票。川普的命運或許已大勢底定，但讓他保有翻盤的希望，有助共和黨達到抑制美國選民結構快速變化的目的。上周當選連任的南卡羅來納州參議員葛理漢說得一針見血：「如果我們不挑戰並改變美國選舉制度，以後就不會再有另一個共和黨人當選總統了。川普總統不應承認敗選。」

盧斯認為，即使共和黨領袖陪川普玩到1月20日新總統宣誓就職日，美國政治體制也應無崩潰之虞。不論川普在任內最後70天準備演出什麼戲碼，共和黨都可能煽動基本盤支持者，挑戰白登擔任總統的「正當性」，藉此賦予川普在總統大選後繼續主導共和黨的鑰匙。