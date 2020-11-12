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鼓勵美國員工到中國出差 蘋果祭一天500元獎金

記者林宸誼／即時報導
圖為位於上海南京路步行街上的蘋果門店。(記者林宸誼/攝影)
圖為位於上海南京路步行街上的蘋果門店。(記者林宸誼/攝影)

為鼓勵在新冠肺炎疫情後重返中國工作，蘋果開始向前往中國工作的美國員工發放高額獎金，每天達500美元，這些員工到達上海後首先被隔離。

網易科技報導，蘋果已經開始取消之前的旅行限制，先前新冠疫情暴發後，蘋果員工不再前往中國，但自10月起，蘋果就開始派員工前往中國，並對前往中國工作的員工，每天發放500美元獎金。

蘋果最初於夏季向中國派遣了多名美國員工，9月向製造和設計人員發送關於新旅行計畫的電子郵件，並在10月開始派人前往中國。

前往中國的美國工作人員現在被要求至少停留六周，以往工作人員可能會進行多次為期10天的旅行，但現在需要延長時間，因為前兩周必須接受隔離。

蘋果iPhone在中國市場的市占率持續下滑，根據市場調研機構IDC的數據，2015到2019 年，iPhone 在中國的市占率分別為13.4%、9.6%、9.3%、9.2%和8.9%，均呈逐年下滑趨勢。

先前蘋果股東向蘋果執行長庫克提起集體訴訟，理由是股東認為庫克隱瞞中國市場對 iPhone的需求下降情況，導致投資者損失數十億美元。如今，蘋果不得不加大力度開拓中國市場。

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