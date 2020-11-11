白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

白登在白宮接見劉文健父母。（劉文健家人提供）

總統當選人白登 (Joseph Biden)和一個普通華裔新移民家庭，因共同的喪子之痛，結下不解之緣；2014年身為副總統的白登親自上門，安撫在執勤中遭槍殺的紐約市 警員劉文健父母，不久後白登長子病逝，劉文健父母也前往弔唁，多年來曾四度見面，劉文健父母迄今回憶起來仍溫情滿懷，感謝白登給予一家人走出人生灰暗期的勇氣，重拾生活的信心。

2014年12月20日，紐約市華裔警員劉文健與搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)在執勤時，遭歹徒「行刑式」槍殺，案件震驚全美；殉職的劉文健被舉國奉為英雄，社會各界民眾、全美執法人員、從地方到聯邦的各級民代都紛紛慰問、哀悼與致意，數萬人參加他的葬禮；失去家中唯一兒子的打擊，讓劉家一直籠罩在悲痛之中。

白登分享喪親痛苦往事

當年12月27日，白登時任副總統，他來紐約參加拉莫斯葬禮，在原定行程外，專門趕往劉文健位於布魯克林班森賀的家中。

劉文健母親李秀燕回憶起首次與白登見面，表示當天白登夫婦在家中待了幾十分鐘；白登向他們分享了多年前首任妻子和小女兒車禍逝世的悲痛，以自己走出那段人生低谷的經歷安慰他們。

白登離開時還特意囑咐周圍的人，要好好照顧劉家人，並對劉文健父親劉偉棠說，「作為曾失去孩子的父親，你的痛我能體會，但是你現在擁有了一個想像不到的大家庭，那就是紐約市警所有的成員，他們會一直陪伴你們、幫助你們」。

當白登走出劉家後不久，劉偉棠衝了出去，給了白登一個擁抱，感謝他的到來，更感謝他為了鼓勵他們振作，分享自己喪親的痛苦往事，這讓劉偉棠感同身受。

2015年5月，劉偉棠和李秀燕收到總統歐巴馬和副總統白登聯名發來的邀請函，邀請他們前往白宮 ，參加以劉文健和拉莫斯命名、旨在保護警察的「全國藍色警報法案」簽署儀式。

劉文健父母與白登第二次見面就在白宮內，李秀燕說，「他非常親切的過來和我們握手，還問我們過去一年過得好不好」；此後在華府舉行的「全國警員紀念會」上，劉偉棠和李秀燕第三度見到了白登，再度握手。

孫女出生收白登祝賀信

而白宮之行後不久，白登長子在當年5月30日不幸罹癌去世；李秀燕說，紐約市警告知他們此消息，並詢問是否想一起前往德拉瓦州參加葬禮，「我們沒有猶豫，馬上說『一定要去』。」這是他們與白登的第四度相見。

兩名市警成員驅車數小時，帶劉偉棠和李秀燕從紐約前往德拉瓦州；李秀燕說，當時葬禮現場弔唁的人大排長龍，白登辦公室的一名華裔助理將他們領到白登身旁；白登抬頭看到了劉文健父母，一眼便認出來，立即走上前送上一個擁抱，就像當年劉偉棠擁抱他一樣。

李秀燕說，「他當時十分憔悴，像極了剛失去劉文健時的我們」，悲傷的場景讓他們觸景生情，忍不住落淚，反倒白登安慰二人說，「不要流淚，他們永遠活在我們的回憶裡。」

2017年7月，劉家迎來喜訊，劉文健遺孀陳佩霞通過亡夫的冷凍精子，人工授精生下了兩人遲來的女兒劉安兒(Angelina)，生命延續的故事溫暖人心，再度牽動全美民眾的心，白登也給劉文健父母和陳佩霞分別寄去賀信。

白登在信中寫道，「很為你們迎來了一個天使而高興，相信你們能透過她的眼睛，看到劉文健的影子，她將不僅擁有來自家人和紐約市警大家庭滿滿的愛，還會得到那些永遠銘記她的英雄父親的人支持」；信的末尾，白登再次承諾，如果劉家有任何需要，他都願意伸出援手。

李秀燕和劉偉棠說，「他給了我們走出人生灰暗期的勇氣，讓我們重拾生活的信心；祝賀他當選總統，就像當年劉安兒出生時他祝福我們一樣。」