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也是養、套、殺！Google相簿取消免費無上限空間

編譯葉亭均／綜合外電
Google相簿取消免費無上限空間。（路透）
Google相簿取消免費無上限空間。（路透）

Google 11日宣布終止免費提供Google相簿無上限的儲存空間，從明年6月1日開始，用戶只剩下15GB的免費儲存空間，而且任何上傳照片所占的容量必須和Google帳戶裡的其他檔案合計。

此舉代表大幅改變Google相簿在2015年宣布推出時的做法，當時該公司承諾免費提供無上限的高畫質照片與影片上傳。最新的調整，顯然是Google促使消費者為Google One plans產品付費的簡便方法，這項服務內容為100GB儲存空間每月月費1.99美元

對於Google相簿用戶而言，這消息簡直是「晴天霹靂」，因為用戶可能在假定Google還會讓他們免費繼續上傳新照片的情況下，已儲存長達五年多的照片。

Google表示，最新儲存空間的限制不適用於透過Google品牌Pixel手機上傳的照片，也就是這款手機依然能享受免費的無上限高畫質照片上傳。Google還表示，大約80%的用戶應該還要再三年，才會達到15GB儲存空間上限。

CNBC報導指出，儘管Google取消相簿的免費無上限空間，但15GB免費儲存空間仍比蘋果公司提供的5GB免費儲存空間來得大方。蘋果目前50 GB的雲端空間收費至少0.99美元。

另外，如果是亞馬遜Amazon Prime的會員，也能獲得無上限的相片儲存空間。不過亞馬遜的Prime會員費為一年119美元。

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