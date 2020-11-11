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美飛中9確診！ 中使館：輕信「雙陰包過」旅客有責

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

LVMH老闆成全球次富 德Lilium在佛州啟動飛行出租車

記者張大仁／整理

財經簡訊

輝瑞CEO售股 價值560萬元

在輝瑞公司宣布其實驗性新冠病毒疫苗早期正面數據，導致股價飆升近15%的同一天，輝瑞公司CEO布爾拉(Albert Bourla)9日售出價值近560萬元的股票。根據證券備案文件顯示，布爾拉賣出13萬2508股，平均每股價格為41.94元，約合560萬元。這是於8月19日通過的10b5-1交易計畫的預定步驟，因該公司正招募志願者者參與後期試驗。

臉書政治廣告禁令 再延1個月

臉書通知廣告商，即使選舉結束，政治廣告臨時禁令可望再延續一個月。該公司表示，為防止平台上的混亂或濫用，其針對美國選舉、政治和社會問題廣告上的暫時禁令將繼續有效。廣告商仍然可以使用符合社區標準的自然訊息。臉書在10月宣布，當選舉在11月3日結束後，將在美國停止投放政治廣告。

OPEC調降今明年石油需求預期

OPEC調降今年底前和2021年全年全球石油需求預測，理由是經濟前景不如預期以及新冠病毒病例激增。OPEC現在預計2020年全球石油需求將同比萎縮約980萬桶，比上月的評估數字調降30萬桶。明年石油需求將年增620萬桶，較10月的報告調降30萬桶。OPEC對2021年石油需求的最新預測數字已從7月的700萬明顯下調。

股價飆升 LVMH老闆成全球次富

因輝瑞發布新冠病毒(Covid-19)疫苗利多訊息，精品公司LVMH股價飆升，讓該集團老闆阿諾特(Bernard Arnault)的財富一夕間增加70億元，個人總資產超過1370億元，躋身成為全球第二有錢人。身為LVMH董事長兼CEO的歐洲首富阿諾特財富在過去2周增加約160億元，超過收購珠寶巨頭蒂芙尼的金額。

輝瑞疫苗有效 歐盟訂購3億劑

歐盟執委會表示，已與輝瑞和BioNTech達成協議，為其提供多達3億劑新冠病毒備選疫苗。輝瑞公司9日宣布與BioNTech合作開發的實驗性疫苗有效性超過90％，成為首批成功公布新冠病毒疫苗大規模臨床試驗中期數據的製藥商。根據歐盟協議，27個歐盟國可以購買2億劑，並擁有1億劑的選擇權。

德Lilium在佛州啟動飛行出租車

德國航空新創公司Lilium與佛州奧蘭多市簽署一項協議，在此啟用美國第一個飛行出租車運輸樞紐。位於慕尼黑的Lilium計畫在奧蘭多國際機場附近規畫中未來風格的智慧城市Lake Nona，與當地房地產開發商Tavistock Development合作設計建造所謂的「垂直場」。

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