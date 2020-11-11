因應網路訂餐激增 Chipotle開數位餐廳

Chipotle Mexican Grill將於14日為其首家數位餐廳揭幕。與傳統Chipotle店面不同，它沒有內用座位或排隊動線。客戶必須提前在Chipotle的App、網站或第三方外送平台上訂購。

推出這類新餐廳的目的是在為位在市中心區、房產價格昂貴且無法提供完整餐廳服務的地區提供服務，然而其第一家數位分店卻是在紐約州 西點(West Point)的Highland Falls開業。

該設計還能接受大量餐飲訂單，為這些訂單另設專有的入口和取貨大廳。

新冠病毒大流行加速了客戶轉向網路訂餐，促使Chipotle盡可能地優化體驗。該公司財報顯示，第3季數位銷售額增加2倍多。CEO尼科爾(Brian Niccol)表示，今年的數位訂單總額可能超過25億元，是去年總額的2倍多。

疫情危機及其對餐飲業的衝擊也促使其他公司重新考慮其業務。漢堡王 餐廳和Shake Shack餐廳規畫增加為外送司機或網路訂單預留得來速車道。星巴克 現在打算在今年和2021年成立比以前規畫更多的行動取貨咖啡館。

Chipotle市值達348億元，今年來股價上漲67%。該股11日上漲4.9%。