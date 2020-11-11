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美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

IBM前執行長：即便疫苗問世 遠距工作型態仍會持續

編譯林奇賢／綜合外電
今年4月甫卸下IBM執行長的羅梅娣。美聯社
今年4月甫卸下IBM執行長的羅梅娣。美聯社

新冠肺炎疫苗與療法接連傳出捷報，帶來終結疫情的希望，但IBM前執行長認為，就算新冠病毒的有效疫苗與藥品正式問世，由疫情帶動的科技趨勢（例如遠距工作等）仍將持續下去。

IBM前執行長羅梅娣（Ginni Rometty）接受CNBC採訪時預估，疫苗問世後，全世界多少會回歸到正常的情況，但數位科技將持續轉變企業經營的方式。羅梅娣今年才卸下IBM執行長一職，不過仍繼續擔任IBM董事長。

羅梅娣說：「我真的不認為這些科技趨勢會扭轉。」她也說，遠距工作會「持續下去」，且將變成「混和」工作模式的一環，也就是有些人赴辦公室上班，其他人則在家上班。

除了掀起居家辦公的浪潮外，新冠肺炎疫情也推升了數位醫療服務與數位教育的需求，許多國家的教師、醫生、學生、家長及病患，都被迫採用線上的方式來上課與看病。

在疫情前累積多年的創新，讓許多企業在疫情爆發伊始能走向數位化，但羅梅娣說，每家公司對雲端運算的投資程度都不同。除了IBM外，亞馬遜、微軟、Google母公司字母及阿里巴巴，都加入出售雲端服務的競爭行列。

美國製藥業者輝瑞（Pfizer）日前宣布，該藥廠與德國生技公司BioTech合作研發的新冠疫苗，預防染疫的有效性超過90%。Zoom、Netflix這類在疫情期間受惠於居家避疫的主要股票，都應聲重挫。

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