SpaceX載具獲NASA認證安全 將送4太空人赴太空站

美國國家航空暨太空總署3名太空人與1名日本太空人，14日將藉著太空探索科技公司研發的火箭升空。（歐新社）

美國 國家航空暨太空 總署（NASA）3名太空人與1名日本太空人，14日將藉著太空探索科技公司（SpaceX ）研發的火箭升空，前往國際太空站（ISS）。

中央社引述法新社報導，美國先前倚賴俄羅斯協助火箭升空長達9年，今年5月在美國本土恢復美國製載人太空船發射升空。14日啟程的任務是計畫中第一項為期6個月的例行任務。

SpaceX為定期載送太空人而研發的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船，今天獲NASA正式認證為安全載具。

SpaceX為美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創辦，今年5月成功載送2名太空人前往國際太空站，並於8月平安返回地球，期間並未發生重大事故。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示：「我極感驕傲地宣布，我們把載人太空船的定期發射活動，以美國製火箭和太空船回歸在美國本土執行。」

美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一，計畫於美國佛羅里達州時間14日晚間7時49分從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，預計於8小時後抵達國際太空站。

這項任務對SpaceX來說可謂重大成就。波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）還卡在測試階段，預料明年之前都無法準備就緒，在這段等候期間，SpaceX因為這項任務備受NASA青睞，也是迄今最可靠的公司。

自2012年以來，SpaceX就以「飛龍號」載貨太空船執行太空站重新補給任務。

下一次載人太空船任務預料將於明年3月底升空，屆時將載運1名歐洲人、1名日本人及2名美國太空人。