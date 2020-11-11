美領地波多黎各大選出包 選後一周發現上百包未點選票

波多黎各3日舉行大選，首府聖胡安選務人員當日點算提前投票。（美聯社）

美國 領地波多黎各3日同樣舉行大選，選務機關卻在一周後發現大量未點算的選票，引來選民批判與嘲諷，同時質疑部分開票 結果到底還算不算數。

波多黎各選委會新任主席羅薩多（Francisco Rosado）10日表示，126個裝著選票的公事包被收在一個安全的地下室，並指今年提前投票 與不在籍投票暴量，負責點算的單位卻沒錢又沒人，「我們相當遺憾地發現，地下室的選票處理作業雜亂無章」，「我們必須承認放錯地方，選務人員組織不良」。

羅薩多承認，目前還不清楚公事包裡面到底有多少選票，有的公事包只有3張選票，其他公事包卻有500張選票，但承諾每張選票都會被點算，「我必須告訴波多黎各民眾，要相信開票程序的透明度」。

這不是波多黎各選委會首度出包，8月初選時就搞砸，必須舉行史無前例的第二輪投票，主席也在一個月後引咎下台。等到大選投票結束後，又未能依往例當晚就公告結果，還花上破紀錄的4天才幾乎開票完畢。

波多黎各獨立黨推薦的選舉委員阿龐特（Roberto Iván Aponte）在電訪認為，這要怪現任總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）6月批准新法，放寬提前投票與不在籍投票資格，又裁減選務機關與高層官員，導致許多老手離職。他預期新發現選票最遲12日全部開完，只差2票豬羊變色的庫萊布拉島（Culebra）市長選舉可能會受到影響。