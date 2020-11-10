對輝瑞和FDA有信心 佛奇：我會接種疫苗

美國傳染病權威佛奇說，輝瑞研發的新型冠狀病毒疫苗一旦獲得FDA批准緊急使用授權，他會接種。（路透）

美國 傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）說，他對藥界巨頭輝瑞藥廠和美國食品暨藥物管理局（FDA ）有信心，因此輝瑞研發的新型冠狀病毒疫苗 一旦獲得FDA批准緊急使用授權，他會接種。

佛奇接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時，被詢及是否願意接種輝瑞藥廠（Pfizer）的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，他說：「我會查閱相關資料，但我相信輝瑞，也相信FDA。」

「這些專業科學家都是與我共事數十年的同僚。如果他們檢視過相關資料，且認為數據可靠，就照程序進行，予以批准。我向你們保證，我會接種疫苗，也會建議我的家人施打疫苗。」

美國衛生及公共服務部部長阿查爾（Alex Azar）今天說，聯邦政府將從本週開始配發禮來公司（Eli Lilly & Co.）的抗體療法給各州衛生部門。

FDA藥品評估暨研究中心（Center for Drug Evaluation and Research）主任伍考克（Janet Woodcock）與阿查爾一同召開視訊會議時表示：「早期治療可能有助患者避免病情惡化及住院。」

FDA昨天批准禮來公司COVID-19抗體療法緊急使用授權，適用對象為最近診斷出輕度或中度COVID-19症狀的65歲以上患者，以及因具潛在疾病而有重症風險的12歲以上病患。FDA說，這種療法不適用於已經住院的患者。