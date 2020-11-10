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北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

編譯陳韻涵／綜合10日電
共和黨籍北卡州聯邦參議員候選人提利斯10日宣布連任成功。圖為提利斯與妻子蘇珊在3日開票夜上向支持者揮手。(美聯社)
共和黨籍北卡州聯邦參議員候選人提利斯10日宣布連任成功。圖為提利斯與妻子蘇珊在3日開票夜上向支持者揮手。(美聯社)

北卡羅來納州民主黨籍候選人康寧漢(Cal Cunningham)10日承認敗選，稱「選民已開口」，現任共和黨籍聯邦參議員提利斯(Thom Tillis)成功連任；康寧漢認輸後，國會選舉的後續焦點，將轉向喬治亞州1月的參院複選，這場選舉將決定參院的黨派平衡情況。

在總統大選方面，白登以279張選舉人票領先川普的214張，其中包括亞利桑納、喬治亞、賓州及阿拉斯加在內等州仍持續計票，除了阿拉斯加州差距29個百分點之外 另三州差距都在0.3-2.3個百分點。

目前兩黨參院席次為48席比48席，截至10日深夜，參院選舉最新開票結果顯示，阿拉斯加與北卡仍未完成計票，喬州則將在明年1月複決。

阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文(Dan Sullivan)有連任優勢，而無黨籍的格羅斯(Al Gross)此次則代表民主黨出征；截至10日深夜開出的61%選票顯示，蘇利文以62.3%得票領先格羅斯的32.1%。

若參院最終以50席比50席畫下句點，由於副總統兼任參院議長，民主黨籍副總統賀錦麗就職後，將掌握決定性的關鍵一票。

喬州的結果差異極微，民主黨受到首投族的青睞，占盡優勢，喬州已有20年沒出現民主黨的參議員。

在北卡州截至10日深夜開出的97%選票、約540萬張票中，提利斯以48.7%得票率領先康寧漢的47%，尚有缺席投票和臨時選票待開票計算，最終結果預計13日出爐。

認敗的康寧漢說：「我剛打給參議員提利斯，恭賀他連任，祝他與他的家人未來幾個月、幾年持續為大眾服務；選民已開口，我尊重他們的決定。」

無黨派的「回應政治研究中心」(CRP)表示，北卡參議員選與堪稱史上最貴的參院選舉，康寧漢與提利斯陣營及其外圍團體共花費約2億8200萬元。 

北卡州除了參院選戰未決之外，總統大選計票也還沒出現結果，川普總統目前在北卡州領先白登逾7萬3000票；但即使川普最後拿下北卡，也無礙大選結果，篤定拿下賓州與亞利桑納州的白登，仍是總統當選人。

北卡州還沒計算約2萬7500張缺席投票和2萬3000張臨時投票，另截至10日下午仍有已申請缺席投票的約9萬3000位選民的選票尚未收到；北卡州選舉法以3日選舉日的郵戳為憑，只要在12日前寄達便列入計算。

承認敗選的民主黨參議員候選人肯寧漢。(美聯社)
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